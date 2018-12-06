Hizbullah, İsrail'in Lübnan sınırındaki tünel arama görüntülerini yayımladı

Hizbullah sitesinde, İsrail’in askerlerinin Lübnan’ın Karkla kasabasının karşısındaki İsrail topraklarındaki faaliyetlerinin görüntüleri yayımlandı. Hizbullah yayımladığı resim ve videoların altına “Siyonist düşman Lübnan’ın kuzey sınırında bir askeri faaliyeti gösteriyor” ifadelerini kullandı. Hizbullah İsrail’in tünel bulma faaliyetlerini tescil etti.



Hizbullah’ın Merkezi Askeri Enformasyon sitesinde yayımlanan görüntülerde İsrail’in buldozer gibi ağır iş makinelerinin faaliyetleri yer alıyor. İsrail Hizbullah’a ait tünelleri tespit edip imha etme faaliyetlerine başlamıştı.



İsrail Başbakanı Netanyahu’nun sözcüsü General Ophir Gendelman, İsrail güçlerinin İsrail’in Lübnan sınırında bir tünel keşfettiğini açıklamıştı. Sözcü, 200 metre uzunluğundaki tünelin 40 metresinin İsrail sınırları içinde bulunduğunu söyledi.



Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.