USD (Alış - Satış) : 5,36 - 5,37 EURO (Alış - Satış) : 6,08 - 6,09

Hakkari'de 'Bir Kitap Bir İnsan' kampanyası

Vali Akbıyık:'Bütün Hakkarililerin, bürokratlarımızın, öğretmenlerimizin, okul müdürlerimizin, herkesin gündeminin eğitim olmasını arzu ediyoruz''.

Eğitim / 06 Aralık 2018 Perşembe 13:17
Hakkari'de 'Bir Kitap Bir İnsan' kampanyası
Video için tıklayın

Hakkari Valiliği kentte 'Bir kitap bir insan' kampanyası başlattı.

Gazi İlk ve Orta Okulunu ziyaret eden Vali İdris Akbıyıkİl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve okul yöneticileri karşıladı.

Sınıfları gezen Vali Akbıyık, öğrencilerle sohbet etti.

Kentte 'Bir kitap bir insan' kampanyası başlattıklarını duyuran Akbıyık, öğrencilere hitap hediye etti.

Kampanya kapsamında herkesin bir kitap okuyacağını ve yanında bulunan bir kişiye de okutacağını dile getiren Akbıyık, şunları belirtti:

''Bu kampanyayı Gazi İlk ve Orta Okulunda başlattık. Amacımız daha başarılı, daha mutlu, vatanını, milletini seven vatanına, milletine faydalı insanlar yetiştirmek. Bununda yolu hiç şüphesiz okumaktan, kitaptan geçiyor. Biz her zaman söylüyoruz, bizim birinci meselemiz kitap, eğitim diyoruz. Hakkari'de de öyle olacak. Bütün Hakkarililerin, bürokratlarımızın, öğretmenlerimizin, okul müdürlerimizin herkesin gündeminin eğitim olmasını arzu ediyoruz. Başarının, hayata mutlu olmanın yolu eğitimden kitaptan geçiyor. Bunu da inşallah Hakkari'de artıracağız. Hakkari hak ettiği yerde olacak.'' Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

İdris AkbıyıkHakkari Valiliğiİl Milli Eğitim Müdürü


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

31 MART NİYE ÖNEMLİ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı