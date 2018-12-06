Fransa'da resmi açıklama geldi

Fransa'da Sarı Yeleklilerin zaferi resmileşti. Başbakan'ın akaryakıt vergi zammını 6 ay ertelediklerini duyurmasının ardından eylemlerin devam edeceği haberi üzerinde Elysee Sarayı son bir açıklama yaparak tüm soru işaretlerini ortadan kaldırdı ve zammın iptalini açıkladı.







Sarı Yeleklilerin zaferi olan bu haber ise eylemcileri durdurmadı. Eylemlere şiddetli şekilde devam etmeyi hedefleyen Sarı Yeleklilerin alım gücü için yeni adımlar beklediği bildirildi.



Öte yandan Hükümetin cumartesi günü yaşanan kaos ortamının tekrarlanmasından korktuğu ve atılan geri adımların gerginliği azaltmasını umduğu öğrenildi.





Kaynak : İHA

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