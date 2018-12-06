USD (Alış - Satış) : 5,36 - 5,37 EURO (Alış - Satış) : 6,08 - 6,09

Dikkat çeken istatistik

Dünyada 25 ülkeden 16 bin 200’den fazla kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmaya göre, Türk gezginlerin yüzde 63’ünün tüm seyahat düzenlemelerini akıllı telefon aracılığı ile yaptığı belirlendi.

Teknoloji / 06 Aralık 2018 Perşembe 13:24
Dikkat çeken istatistik

Medya takip kurumu Ajans Press, gezginlerde dijital araç kullanımına yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in Travelport verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türk gezginlerin yüzde 63'ünün tüm seyahat düzenlemelerini akıllı telefon aracı ile yaptığı görüldü.

Otel check-in işlemlerinin de yüzde 54'ü akıllı cihazlar ile yapılırken, Türkiye'nin dijital araç kullanmada tüm ülkeler arasında 7'nci sıraya yerleştiği belirlendi. Bununla birlikte Türklerin yüzde 88'i bir sonraki seyahatleri için araştırma yaparken sosyal medyada yayınlanan videoları ve fotoğrafları etkin bir biçimde kullandığı kaydedildi. Seyahate çıkmayı planlayanların yüzde 26'sı da sosyal medyanın karar vermede en etkili mecra olduğunu savundu. Türkiye'nin 7'nci sırasına yerleştiği listenin birinci sırasına ise Hindistan'ın oturduğu gözlendi.

ITS Medya ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen medya incelemesinde seyahat başlığı altında yazılı basında 63 bin 128 haber çıktığı görülürken, dijital medya ve dijital araçlarla ilgili ise 10 bin 319 haber çıkışının olduğu görüldü.

Uygulamalar ve internete erişim imkanlarının artışı, seyahat tercihlerinde de etkili olurken konu hakkında medyanın da duyarsız kalmadığı görüldü.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Akıllı Telefon


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

31 MART NİYE ÖNEMLİ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı