Çocuklarla iletişimin sırları

Teknoloji çağında anne ve babalar çocuklarıyla iletişim kurmakta zorlanırken, Psikiyatri eğitim görevlisi Prof. Dr. Erol Göka bu konu üzerine bir yazı kaleme aldı.



Göka, ebeveynlerin çocuklarla iletişime geçerken dikkat etmesi gereken noktaların altını çizdi.



DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!



Prof. Göka önerilerini şöyle sıraladı;



“. Rol model olun: Eylemler sözcüklerden daha çok şey anlatır. Çocuk ona bağırıldığında çığlık atmaması gerektiğini anlamaz.



. Şekil değil içerik önemlidir: Çocuk, ‘Atları boyuyorum' diyorsa ve atları boyadığı sürece sorun yoktur.



. Tutarlı olmak: ‘Hayır', ‘Hayır' anlamına gelir. Çocuğunuz süpermarket kasasının önünde sinir krizi geçirse bile.



. Kaçamak noktası: Sadece saygınlığınızı kaybetmeden geri alabileceğiniz tehditleri söyleyin. Yani, ‘Şimdi durmazsan, tatile gitmeyiz' demeyin.



. Tehditleri hemen uygulayın: Tehditlerinizi doğrudan uygularsanız çocuklar daha hızlı ve etkin bir şekilde öğrenirler. Örneğin oyuncağını elinden bir hafta süreyle (uzun süre, küçük etki) almak yerine, iki dakikalığına on kez almak (kısa süre, büyük etki) daha iyidir.



. Çocuğu değil eylemi övün: ‘Bunu harika yapıyorsun' demek, ‘Sen harikasın' demekten daha iyidir.



. Kötü davranışları görmezden gelin: Eğer çocuk sizin düşüncelerinize göre hareket etmiyorsa, sizi veya başkalarını tehlikeye atmadığı sürece, onu azarlamaktansa, görmezden gelmek daha iyidir (‘seçici dikkat').



. Teklif alternatifleri: Çocuğa seçimler veya eylem alternatifleri sunun. Ama asla ikiden fazla seçenek olmamalı. Bu sadece mantıklı olduğunda yapılmalıdır. (Diş fırçalamanın başka bir alternatifi yoktur.)



. Çocuğun ne yapmaması gerektiğini değil, ne yapması gerektiğini söyleyin: ‘Koşma!' yerine ‘Lütfen yavaş ol!' deyin.



. Cevaplanabilir sorular sorun: ‘Bugün okul nasıldı?' diye sormak, bir çocuk için ‘2014 yılının mart ve nisan ayı nasıl geçti?' sorusu kadar cevaplaması zor bir sorudur.



. Yetişkinler de eskiden çocuktular. Ancak iletişim kuralları her yaş için geçerlidir.



Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel