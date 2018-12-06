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CHP belediye başkan adaylarının bir bölümü belli oldu

CHP’nin 31 Mart yerel seçimleri öncesinde merakla beklenen Belediye Başkan adaylarının bir bölümünün belli olduğu öne sürüldü.

Siyaset / 06 Aralık 2018 Perşembe 15:22
CHP belediye başkan adaylarının bir bölümü belli oldu

İşte CNN Türk'ün haberine göre belli olan adayların listesi:

Hatay Belediye Başkan adayı mevcut Başkan Lütfü Savaş,

Sinop Belediye Başkan adayı Barış Ayhan,

Konya Ereğli Belediye Başkan adayı Bülent Ecevit Tatlıdil,

Edirne Belediye Başkan adayı mevcut Başkan Recep Gürkan,

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı mevcut Başkan Yılmaz Büyükerşen,

Çanakkale Belediye Başkan adayı mevcut Başkan Ülgür Gökhan,

Karaman Belediye Başkan adayı Emin Ege,

Kırşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Ekicioğlu,

Sinop Belediye Başkan adayı Barış Ayhan,

Tunceli Belediye Başkan adayı Yusuf Kenan Aydın,

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı mevcut Başkan Osman Gürün,

Malatya Büyükşenir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe,

Mardin Belediye başkan adayı Süleyman Sarı,

Ardahan Belediye başkan adayı mevcut başkan Faruk Demir.

Tekirdağ - Kadir Albayrak

Aydın - Özlem Çerçioğlu

Bilecik - Semih Şahin

Başkan AdayıLütfü SavaşSüleyman SarıYılmaz BüyükerşenBülent Ecevit


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