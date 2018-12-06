İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Başkanlığı Suç Araştırma ve Kriminoloji Araştırma Merkezi Müdürlüğü (SAMER) tarafından Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlediği, Uluslararası Uyuşturucu Konferansı'na katıldı.



2018 yılında 134 bin 88 operasyon yaptıklarını belirten Bakan Soylu, 'Yaklaşık 80 ton esrar, 19.6 milyon captagon tablet, 7,8 milyon adet ectasy yakaladık. Yakaladığımız eroin miktarı 2018 yılı için 15,9 tondu. Dün zamanın en büyük yakalaması gerçekleşti. Erzincan'da Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir tırın kasasında bin 271 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdiler. Bunu da rakamlarımıza ilave ettik. Tek seferde yakalamalarda önemli bir rakamdı. Emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma buradan selamlarımı ve tebriklerimi gönderiyorum. Eroin rakamına Erzincan'da dün yakaladığımız bin 271 kilo eroin dahil değildir' dedi.



PKK ve uyuşturucu arasındaki organik bağ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'PKK ve uyuşturucu arasındaki organik bağ bu kadar açıkken, Avrupa'nın ve ABD'nin resmi kurumlarının kararlarına ve raporlarına girmişken örgüte karşı ciddi bir mücadele tavrı görememeyi, bilakis üretim ve dağıtım artışına yönelik adımların gelmesini, hala bu örgüte silah, lojistik destek ve yasal koruma sağlanmasını, 21. yüzyılın medeniyet normlarıyla izah edemiyoruz' ifadelerini kaydetti.



Kaynak : İHA

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