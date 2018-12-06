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Asgari Ücret Komisyonu bugün toplanıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, enflasyonun kırmızı çizgileri olduğunu söyleyerek, "3-5 demenin bir anlamı yok. Uygulanabilir rakamlar söylemek lazım" dedi.

Ekonomi / 06 Aralık 2018 Perşembe 10:35
Asgari Ücret Komisyonu bugün toplanıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını bugün yapacak. Komisyon, çalışmasını ay sonuna kadar tamamlayarak yeni asgari ücreti belirleyecek. Yeni asgari ücretin ne olacağı, ne kadar artış yapılacağı işçi ve işverenler başta olmak üzere milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.

Saat 11.00'de başlayacak komisyon toplantısı öncesi Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay genel merkezde basın toplantısı düzenledi.

Atalay, '3-5 demenin bir anlamı yok. Uygulanabilir rakamlar söylemek lazım. CHP'nin bir rakamı var, makul bir rakam. Kamuoyunda 2 bin TL algısı oturdu. Görelim bakalım ne rakam getirecekler. Bizim kırmızı çizgimiz enflasyon, onu görmek lazım. TÜİK yoksulluk rakamını açıklayıp getirecek. Refah payı gelecek' şeklinde konuştu.

Atalay, Denizli ve Antalya'nın örgütlenmede en kötü iki il olduğunu dile getirdi. Atalay, ayrıca heyetin komisyona giderken sıcak simit götüreceğini aktardı.

'Nefes aldıracak bir artış bekliyoruz'

Bu yıl komisyona ilk kez bir işçi de katılıyor. Yalova Üniversitesinde güvenlik görevlisi olarak asgari ücretle çalışan Gülten Görmez, iki oğlu olduğunu belirten Görmez, bir oğlunun üniversiteye gittiğini, diğerinin ise liseyi bıraktığını anlattı. Oğluna okul forması alamadığını, oğlunun okul yönetimi uyarılarından dolayı gurur yapıp liseyi bıraktığını söyleyen Görmez, '850 TL kira ödüyorum, kredi kartlarıyla geçiniyorum. Faturalardan geriye yaklaşık 300 TL kalıyor, o para da mutfağa gidiyor. Bizlerin rahat yaşamasını sağlayacak, nefes aldırabilecek bir artış bekliyoruz. 2 bin TL üzeri bekliyoruz' dedi.

Kaynak : İHA

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