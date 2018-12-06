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Alp Navruz, yeni yılda Amerika yolcusu!

Elimi bırakma dizisinde rol alan Alp Navruz, en son reklam yüzü olduğu ünlü erkek giyim mağazası ile sözleşmesini yeniledi.

Televizyon / 06 Aralık 2018 Perşembe 17:16
Alp Navruz, yeni yılda Amerika yolcusu!

Yine başrolünde yer aldığı; Fazilet Hanım ve Kızları ve Elimi Bırakma dizilerinin Ortadoğu'ya satılmasının ardından yurtdışında da büyük bir popülariteye kavuşan Alp Navruz, bir erkek giyim markasının yurtdışında bulunan şubelerinde de büyük ilgi gördü.

Marka yetkilileri, Alp Navruz ile 2019 sezonu için yeniden masaya oturdu. Navruz, ünlü marka ile 2 sezon süre ile yeniden sözleşme imzaladı.

ÇEKİMLERİN İLK AYAĞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Markanın kış sezonu çekimleri geçtiğimiz gün İstanbul sokaklarında gerçekleştirildi. Billboardlarda yer alacak reklamların yanı sıra markanın hazırlayacağı TV reklamında da yer alacak Navruz, çekimler için Amerika'ya gidecek.

Ünlü Marka


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