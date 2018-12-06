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Akciğerini öksürdü hayatını kaybetti

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kalp çarpıntısı şikayetiyle hastaneye giden 36 yaşındaki adamın, şiddetli öksürme sebebiyle akciğerini tükürdüğü ve hayatını kaybettiği belirtildi.

Dünya / 06 Aralık 2018 Perşembe 10:10
Akciğerini öksürdü hayatını kaybetti

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 36 yaşındaki bir adam kalp çarpıntısı sebebiyle Kaliforniya Üniversitesi hastanesine başvurdu.

Kardiyovasküler sağlık durumu oldukça kritik olan hastaya kalp pili takıldı.

Kalbinde ejeksiyon fraksiyonu gözlemlenen hasta bir hafta boyunca yoğun bakımda kaldı ve oksijen destek ünitesine bağlandı.

Rahatsızlığı sebebiyle oldukça şiddetli öksüren adam, sağ akciğerinin bronş ağacı bölgesini tükürdü.

Durumu günden güne kötüleşen hasta, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Uzmanlar, akciğerin soluk borusundan geçemeyecek kadar büyük olduğunu fakat çok nadir olsa da bronş ağacının şiddetli öksürme durumunda yırtılıp vücuttan atılabileceğini söylüyor.

KaliforniyaKaliforniya ÜniversitesiOksijen


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