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AK Parti'de ittifak görüşmesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki yerel seçimde işbirliği için BBP heyetiyle bir araya geldi.

Siyaset / 06 Aralık 2018 Perşembe 11:02
AK Parti'de ittifak görüşmesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yerel seçimlerde iş birliği için Büyük Birlik Partisi heyetiyle görüştü.

BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ, 'YEREL SEÇİME KENDİ ADIMIZLA GİRİYORUZ' DEMİŞTİ

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, daha önce yaptığı açıklamada, 'Yerel seçimlere kendi ad ve amblemimizle gireceğiz' demişti. Bu açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Destici, 'Cumhur İttifakı'na bağlıyız' demişti.

'BİZİM DE YEREL SEÇİMLER İÇİN GÖRÜŞMELERİMİZ OLACAKTIR'

Yerel seçimlerle ilgili açıklamalarla ilgili dün açıklamada bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Büyük Birlik Partisi olarak 'cumhur ittifakı'na bağlıyız. Yerel seçim iş birliği hususunda, bizim de görüşmelerimiz olmaktadır ve olacaktır. Bu görüşmeler olumlu sonuçlandığı takdirde 'cumhur ittifakı'nın yerel seçimlerde de devam edeceği kesin, net bir dille söylenebilir ve bu o zaman doğru bir tanımlama haline gelir' demişti.

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