76. Altın Küre adayları açıklandı

Drama dalında en iyi film



Black Panther



BlacKkKlansman



Bohemian Rhapsody



If Beale Street Could Talk



A Star Is Born



Komedi ya da müzikal dalında en iyi film



Crazy Rich Asians



The Favourite



Green Book



Mary Poppins Returns



Vice



Drama TV dizisi en iyi kadın oyuncu



Sandra Oh, “Killing Eve” (BBC America)



Julia Roberts, “Homecoming” (Amazon)



Keri Russell, “The Americans “(FX)



Elisabeth Moss, “The Handmaid's Tale” (Hulu)



Caitriona Balfe, “Outlander” (Starz)



Komedi ya da müzikal dalında en iyi erkek oyuncu



Christian Bale, “Vice”



Lin-Manuel Miranda, “Mary Poppins Returns”



Viggo Mortensen, “Green Book”



Robert Redford, “The Old Man and the Gun”



John C. Reilly, “Stan and Ollie”



Sinema dalında en iyi yönetmen



Bradley Cooper, “A Star Is Born”



Alfonso Cuarón, “Roma”



Peter Farrelly, “Green Book”



Spike Lee, “BlacKkKlansman”



Adam McKay, “Vice”



Sinema dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu



Mahershala Ali, “Green Book”



Timothée Chalamet, “Beautiful Boy”



Adam Driver, “BlacKkKlansman”



Richard E. Grant, “Can You Ever Forgive Me?”



Sam Rockwell, “Vice”



Sinema dalında en iyi kadın oyuncu



Glenn Close, “The Wife”



Lady Gaga, “A Star Is Born”



Nicole Kidman, “Destroyer”



Melissa McCarthy, “Can You Ever Forgive Me?”



Rosamund Pike, “A Private War”



Komedi ya da müzikal dalında en iyi kadın oyuncu



Emily Blunt, “Mary Poppins Returns”



Olivia Colman, “The Favourite”



Elsie Fisher, “Eighth Grade”



Charlize Theron, “Tully”



Constance Wu, “Crazy Rich Asians”



Sinema dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu



Amy Adams, “Vice'



Claire Foy, “First Man”



Regina King, “If Beale Street Could Talk”



Emma Stone, “The Favourite”



Rachel Weisz, “The Favourite”