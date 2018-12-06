76. Altın Küre adayları açıklandı

Bu yıl 76'ncısı verilecek olan Altın Küre Ödülleri'nde adaylar belli oldu. Ödüller bu yıl 6 Ocak'ı 7 Ocak'a bağlayan gece düzenlenecek olan törenle sahiplerine verilecek. İşte 2019 Altın Küre adayları...
Drama dalında en iyi film
Black Panther
BlacKkKlansman
Bohemian Rhapsody
If Beale Street Could Talk
A Star Is Born
Komedi ya da müzikal dalında en iyi film
Crazy Rich Asians
The Favourite
Green Book
Mary Poppins Returns
Vice
Drama TV dizisi en iyi kadın oyuncu
Sandra Oh, “Killing Eve” (BBC America)
Julia Roberts, “Homecoming” (Amazon)
Keri Russell, “The Americans “(FX)
Elisabeth Moss, “The Handmaid's Tale” (Hulu)
Caitriona Balfe, “Outlander” (Starz)
Komedi ya da müzikal dalında en iyi erkek oyuncu
Christian Bale, “Vice”
Lin-Manuel Miranda, “Mary Poppins Returns”
Viggo Mortensen, “Green Book”
Robert Redford, “The Old Man and the Gun”
John C. Reilly, “Stan and Ollie”
Sinema dalında en iyi yönetmen
Bradley Cooper, “A Star Is Born”
Alfonso Cuarón, “Roma”
Peter Farrelly, “Green Book”
Spike Lee, “BlacKkKlansman”
Adam McKay, “Vice”
Sinema dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu
Mahershala Ali, “Green Book”
Timothée Chalamet, “Beautiful Boy”
Adam Driver, “BlacKkKlansman”
Richard E. Grant, “Can You Ever Forgive Me?”
Sam Rockwell, “Vice”
Sinema dalında en iyi kadın oyuncu
Glenn Close, “The Wife”
Lady Gaga, “A Star Is Born”
Nicole Kidman, “Destroyer”
Melissa McCarthy, “Can You Ever Forgive Me?”
Rosamund Pike, “A Private War”
Komedi ya da müzikal dalında en iyi kadın oyuncu
Emily Blunt, “Mary Poppins Returns”
Olivia Colman, “The Favourite”
Elsie Fisher, “Eighth Grade”
Charlize Theron, “Tully”
Constance Wu, “Crazy Rich Asians”
Sinema dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu
Amy Adams, “Vice'
Claire Foy, “First Man”
Regina King, “If Beale Street Could Talk”
Emma Stone, “The Favourite”
Rachel Weisz, “The Favourite”