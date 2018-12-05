USD (Alış - Satış) : 5,27 - 5,28 EURO (Alış - Satış) : 6,01 - 6,02

YouTube'a dikkat çeken yenilik

YouTube, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada telefondan YouTube'a giren kullanıcılarını sevindirecek önemli bir gelişmeye imza atıyor.

Teknoloji / 05 Aralık 2018 Çarşamba 11:09
YouTube'a dikkat çeken yenilik

YouTube'ta kullanıcılar ana sayfa üzerinde dolaşırken, videolar otomatik olarak ön izleme yapabilecek.

Yeni özellik sayesinde platform üzerindeki videoların etkileşimini daha üst seviyeye çıkartacak olan YouTube, oldukça kullanışlı bir özelliği kullanıcılara sunmuş olacak.

Bunun haricinde ise ana sayfa üzerinden videolara girmeden önce ufak bir ön izleme yapmamıza olanak sağlayacak olan bu yeni özelliğin sessiz bir şekilde çalıştığı da özellikle belirtiliyor.

Videoları sessiz bir şekilde ana sayfa üzerinden ön izleme yapmamıza olanak sağlayacak olan sosyal medya platformunun, söz konusu sessiz videolarında altyazı kullanacağını da görmekteyiz. Önümüzdeki hafta tüm dünyadaki kullanıcılar için kullanıma sunulacağı açıklanan ön izleme özelliğin hem iOS ve Android kullanıcıları için otomatik olarak etkinleştirileceği de belirtildi.

Sosyal MedyaAndroid


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

31 MART NİYE ÖNEMLİ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı