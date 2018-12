Süleyman Soylu: Bir meczup darbe planlayacaksa

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN TÜRK'te Buket Aydın'ın sunduğu 40 programına konuk oldu.



Soylu, "FETÖ birçok ülkeye bu kadar yayılmışken kaçanlar nasıl geri alınabilecek?" sorusunu cevapladı. Bakan Soylu, Fethullah Gülen'in ölüsünü ya da dirisini eninde sonunda alacaklarına dikkati çekerek şunları söyledi:



"Sizi yıkamazlarsa güçleniyorsunuz. Bu temel bir kural ve Türkiye'yi yıkamazlar. Fethullah Gülen gibi her şeyinden yoksun bir kişi, herhalde Türkiye'ye bir darbe planlayabilecek kabiliyete sahip değildir. Bir meczup Türkiye'ye bir darbe planlayacaksa biz işi gücü bırakalım.



Bunun arkasında kimlerin olduğunu ben 16 Temmuz'da söyledim. Her daim de söylüyorum. Onun arkasında olanlar onu orda tutuyorlar bugün. Amerika'da yanlış bir şey yapın bakalım bir gün durduruyorlar mı adamı. Avrupa'da yapın, Almanya'da yapın, İngiltere'de yapın.



Avrupa'daki bir İçişleri Bakanı dostumuza şunu söyledim; Allah'ınız severseniz Türkiye'de sizi rahatsız eden bir şey var mı? Düşündü 'Yok.' dedi. Ama sizin ülkenizde bizi çok rahatsız eden şeyler var. FETÖ var, PKK var, DHKPC var. 'Bu nasıl oluyor?' dedim.



Sizin ülkenizi rahatsız eden şey; bizim de rahatsızlığımızdır. Ama biz bu konuda samimi bir çaba ortaya koyuyoruz. Senin teröristin, benim teröristim diye bir mücadele içerisinde değiliz. Bak biz bir terör bandındayız. Senin gibi de değiliz yani. Suriye, Irak, etrafımızdaki ülkeler... Her birinden bir terör ağıyla karşı karşıyayız. Ama şunu söyleyeyim; biz güçlü durdukça, hukuka ve demokrasiye sahip çıktıkça ve bu meselede derdimizi anlattıkça sonuç alırız.



Şu lafı unutmamanızı isterim; hiçbir algı gerçeği örtemez. Gerçek haklıdır, eninde sonunda ortaya çıkar. Ve onun için biz bu adamı eninde sonunda oradan alacağız. Ölüsünü ya da dirisini bu ülke alacak. Ben olmam, benden sonraki alır. Bunu vermek durumunda kalacaklar."