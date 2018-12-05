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Hem emekliye hem işsize müjde

Emekliye ve işsize müjde niteliğinde haber... İşsizlik maaşı almak artık daha kolay olacak, 1000 lira'nın altında emekli maaşı kalmayacak...

Ekonomi / 05 Aralık 2018 Çarşamba 10:20
Hem emekliye hem işsize müjde

Hürriyet yazarı Noyan Doğan köşesinde hem emekliye hem de işsiz kişilere müjde niteliğinde bir yazı kaleme aldı.

Meclis'e gönderilen yasa teklifi ile işsizlik maaşı almanın artık daha kolay olacağını ifade eden Doğan, bu tasarı ile 1000 liranın altında emekli maaşı kalmayacağını yazdı.

Noyan Doğan'ın yazısındaki o bölüm;

Meclis'e gönderilen yasa teklifi ile işsizlik maaşı almak kolaylaşıyor. Yasa çıktıktan sonra 15 bin kişi daha maaş alabilecek. Tasarı ile 1000 liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Bu düzenlemeden de 150 bine yakın emekli yararlanacak.

İŞSİZLİK ödeneğinden yararlanma koşulları değişiyor, emekli maaşında alt sınır 1000 lira oluyor. Meclis'e sunulan 71 maddelik torba kanun teklifi sosyal güvenlik alanında önemli düzenlemeler içeriyor. Özellikle bunlardan iki tanesi dikkat çekici. Biri, işsizlik maaşı ile ilgili. Tasarı ile işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanıyor. Son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma şartı, hizmet akdine tabi olma şeklinde yumuşatılarak, 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık halinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılıyor. Peki, bu ne getirecek? Öncelikle şunu belirteyim, tasarı yasalaştıktan sonra 15 bin kişi daha işsizlik maaşından yararlanabilecek.

İŞSİZLİK MAAŞINA DÜZENLEME

İşsizlik maaşından yararlanmanın belli koşulları var. Birincisi, çalışanın, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması gerekiyor. İkincisi, iş sözleşmesinin iptalinden önceki 120 gün içinde prim ödenerek, sürekli çalışılmış olması gerekiyor. Üçüncüsü, çalışanın, son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekiyor. Bu şartları yerine getirenler, iş sözleşmesinin iptalinden sonra 30 gün içinde İŞKUR'a başvurarak, işsizlik maaşı alabiliyor.

Bugünkü uygulamada 120 gün içinde prim ödenerek, sürekli çalışılmış olma şartı nedeniyle bazı çalışanlar işsizlik maaşından yararlanamıyor. İşte, yeni düzenleme ile 120 günlük süre şartı esnetiliyor. Tasarı yasalaştıktan sonra çalışanın, sürekli çalışma şartı yerine, iş sözleşmesinin devam edip etmediğine bakılacak. Böylece, Sosyal Güvenlik Kurumu'na eksik gün bildirenler de işsizlik maaşından yararlanabilecek.

EMEKLİ MAAŞI 1000 LİRA

Gelelim, tasarıdaki ikinci düzenlemeye. Artık, 1000 liranın altında emekli maaşı olmayacak. Bu düzenlemeden de 150 bine yakın emekli yararlanacak. Konuyu biraz açayım. 2015'te yapılan düzenleme ile emeklilere 100 liralık zam yapılarak, Bağ-Kur tarım emeklileri hariç, 1000 liranın altında emekli maaşı alan kalmamıştı. Bugüne gelindiğinde ise hem Bağ-Kur tarım emeklileri hem de hak sahipleri arasında hissesi oranında bin liranın altında maaş alan emekliler bulunuyor. Yeni düzenleme ile 600 lira ile 900 lira arasında emekli maaşı alanlara 100 lira ile 400 lira arasında zam yapılarak, maaşları bin liraya tamamlanacak. Böylece artık 1000 liranın altında emekli maaşı alan kalmayacak.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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