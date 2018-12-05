Gasp dehşeti kamerada

Olay saat 12.00 sıralarında Arnavutköy Nenehatun Mahallesi Gülsultan üzerinde bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki markete müşteri kılığında giren 3 kişi alışveriş yapacak gibi hareket etti. İki kişi market içerisinde bazı ürünleri ceplerine indirirken diğer kişi ise market çalışanı olan Cemil Hüso'yu gözetledi. Market içerisinde çeşitli ürünleri çalan hırsızlar kasanın olduğu noktada tekrar toplandı. İçlerinden birisinin sigara istemesi üzerine içeriye giden market çalışanı döndüğünde 3 kişinin masanın üzerinde bulunan 2 adet cep telefonunu çaldığı gördü.



Hırsızlardan biri bıçak çekti



Tek hamlede lüks cep telefonlarını çalan hırsızları gören market çalışanı Cemil Hüso hırsızlardan birinin peşine düşerek dükkandan çıkacağı sırada yakaladı. Yakayı ele veren hırsız belinde bulunan bıçağı çekerek market çalışanını korkuttu ve olay yerinden yaya olarak kaçtı. Olayı öğrenen dükkan sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden şüphelilerin eşkallerini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı.



“ Bir paket sigara istediler”



Market çalışanı Cemil Hüso o anları şöyle anlattı: “ Buraya 3 kişi geldiler, bir paket sigara istediler. Ben içeri gidip sigara getirdim. O sırada cep telefonlarını alıp kaçtılar. Ben birinin peşinden gittim bıçak çekti bana ama saldırmadı sadece bıçağı gösterdi.”



Gasp anı kamerada



Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde market içerisinin birinin yüzü kapalı olmak üzere 3 kişinin girdiği görülüyor. Market içerisinde 2 kişi keşif yaparken bir kişi market çalışanının yanında bekliyor. Market çalışanının başında toplanan şüpheliler sigara istedikleri anda market çalışanının içeri girmesiyle 2 cep telefonunu gasp ederek kaçamaya başladığı görülüyor. Market çalışanının birisini yakalaması üzerine zanlılardan biri bıçak çekerek kendini kurtardığı görüntülere yansıyor. Kaynak : İHA

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