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Dolar neden yükseldi?

Dün 5.45 TL'ye tırmanan Dolar bu sabah güne 5.38 seviyelerinde başladı. Uzmanlara göre TL'deki değer kaybında üç etken var. Petrol fiyatlarındaki artış, TCMB'nin erken seçim öncesi olması gerekenden daha erken bir faiz indirimi yapabileceği endişesi ve TL mevduatlara üç aylığına sağlanan vergi indiriminin yarattığı cazibenin sona ermiş olması

Ekonomi / 05 Aralık 2018 Çarşamba 09:13
Dolar neden yükseldi?

Petrol fiyatlarındaki yükseliş eğilimi TL'yi baskılamayı sürdürürken, beklentilerin üzerinde düşen enflasyonun ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) erken bir faiz indirimi yapabileceği endişesiyle yukarı yönlü seyrini sürdüren dolar/TL gelişmekte olan ülke para birimlerine göre negatif ayrışıyor. Dün akşam yüzde 3'in üzerinde artarak 5.4573 seviyesine kadar tırmanan dolar/TL yeni güne 5.38 TL seviyesinden başladı. Dün benzer para birimlerinde yüzde 1'e yaklaşan değer kazançları gözlendi.

MEVDUATA VERGİ İNDİRİMİ SONA ERDİ

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, 'TL'deki değer kaybında üç etken var. İlki petrol fiyatları... Petrol piyasasındaki arz fazlasına yönelik OPEC hamleleri izleniyor. İkinci etken ise TCMB'nin erken seçim öncesi olması gerekenden daha erken bir
faiz indirimi yapabileceği endişesi' dedi ve ekledi: 'Üçüncü etken ise TL mevduatlara üç aylığına sağlanan vergi indiriminin yarattığı cazibenin sona ermiş olması. Ancak ilk iki etken piyasadaki ana belirleyici.'

Resmi Gazete'de 31 Ağustos'ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile TL hesaplarından alınan stopaj düşürülüp bir yıldan uzun vadede sıfıra indirilmişti. Aynı kararla döviz hesaplarından alınan stopaj bir yıldan kısa vadelerde yükseltilmişti. Uygulama üç ay süreyle geçerli oldu ve Aralık ayı başında sona erdi.

ENFLASYON KASIMDA YÜSDE 1.44 DÜŞTÜ

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Kasım'da otomotiv, beyaz eşya ve mobilya vergi indirimleri, TL'deki değerlenme ve petrol
fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle beklentilerin üzerinde yüzde 1.44 azalırken, enflasyonun yıl sonunda yüzde 20.8 olan
YEP hedefine yakın gerçekleşmesi bekleniyor.

OPEC YARIN TOPLANIYOR

Petrol fiyatları ABD ile Çin'in aralarındaki ticaret savaşına 90 gün süreyle ara vermelerinin ardından sert yükseldi. Yatırımcılar bu hafta Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) yarın başlayacak toplantısını izleyecekler. OPEC'in petrol üretim azaltma kararı alması bekleniyor.

Kayanak: Habertürk

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