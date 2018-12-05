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Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili dikkat çeken karar

İstanbul Başsavcılığı, Cemal Kaşıkçı cinayetinin planlayıcısı olduğu iddiasıyla Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın danışmanlığını yapan Suud El Kahtani ve Ahmed Asıri için yakalama kararı çıkardı.

Güncel / 05 Aralık 2018 Çarşamba 11:34
Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili dikkat çeken karar

2 Ekim'de giriş yaptığı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. İstanbul Başsavcılığı, Arap koalisyonunun sözcülüğünü yürüten Ahmed Asiri ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın danışmanlığını yapan Suud El Kahtani hakkında yakalama kararı çıkardı.

'PLANLAYANLAR OLABİLİR'

Başsavcılık, Asiri ve Kahtani hakkında güçlü şüpheler olduğunu ifade etti. Savcılık, 'Bu iki kişi cinayeti planlayanlar arasında olabilir' açıklamasında bulundu.

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