Canlı yayında gelen şok telefon

Beyaz Tv'de Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var programına gelen telefon şok etkisi yarattı.



Canlı yayına bağlanan bir izleyici kocasının kendisini kız kardeşiyle aldattığını söyleyince stüdyo buz kesti.



'O KADAR ÇOK NEFRET EDİYORUM Kİ'



Kadın aldatıldığını komşusundan öğrendiğini söylerken 'Ben aldattığımı komşumdan öğrendim. Kocamın hareketelerinden kız kardeşimin hareketlerinden anladım zaten. Komşum bana 'senin kız kardeşinle kocan seni ayakta uyutuyor. Seni aldatıyorlar haberin yok' dedi. Sonra ben ona bunu söyledim. Kocam bana yaptım ne yapabileceksin dedi. Ben bunu atlatamıyorum. Kız kardeşimden o kadar çok nefret ediyorum ki ' diye konuştu. Kaynak : Beyaz Gazete Özel