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Belediye başkanıyla görüşemeyince ortalığı dağıttı

Yalova Belediye Başkanı ile görüşmek isteyen bir şahıs olumsuz cevap alınca silahla havaya ateş edip, ortalığı dağıttı.

3. Sayfa / 05 Aralık 2018 Çarşamba 11:48
Belediye başkanıyla görüşemeyince ortalığı dağıttı
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Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'la görüşmek isteyen Ö.D. isimli şahıs, olumsuz cevap alınca belediye içerisinde 2 el ateş ederek ortalığı dağıttı.

Saat 11.00 sularında belediye binasına gelen Ö.D. belediye başkanı ile görüşmek istediğini yetkililere iletti. Yetkililerden ‘Belediye başkanı burada yok' cevabını alan şahıs, ‘Burada olduğunu biliyorum. Görüşmek istemiyorsa o benim ayağıma gelecek' diyerek silahını çıkartıp havaya 2 el ateş etti. Siniri geçmeyen şüpheli ortalığı da dağıttı.

Polise haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplere teslim olan Ö.D., Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis olay yerinde inceleme yapıyor.







Kaynak : İHA

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