Ankara İYİ Parti'ye mi bırakıldı?

Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasında ittifak görüşmeleri devam ediyor.



İki parti arasında pazarlıkların bir noktada tıkandığı iddia edilirken, kulislerden aldığını bilgileri paylaşan Gazeteci Deniz Zeyrek dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.



MANSUR CHP'DEN KAZANIP İYİ PART'YE GEÇECEK



Zeyrek, CHP'nin Ankara'yı İYİ Parti'ye bıraktığını yazarken 'CHP İstanbul ve Ankara'da İYİ Parti'den destek isteyip karşılığında hiç işbirliği yapmayacak mı? Yanıt ilginç: “Verecek ama Mersin'de değil de Ankara'da verebilir.” Şaşırtıcı bir yanıt. Bu, CHP'nin Başkent'te aday göstermemesi ve Mansur Yavaş'ın İYİ Parti adayı olarak seçime katılması ihtimalinin arttığını gösteriyor. Başka bir ihtimal de Yavaş'ın CHP adayı olup, kazanırsa İYİ Parti'ye geçmesi.' ifadelerini kullandı.



Zeyrek grup toplantısında aldığı kulis bilgilerini şöyle aktardı;



Ardından CHP grup katına çıktım. Yine aday adaylarından geçilmiyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü'nün işi gerçekten zor. Bir tarafta ısrarla görüşme talep eden partililer, diğer tarafta yapacağı konuşmaya yoğunlaşmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP koridorundan çok önemli bilgilerle döndüm. Okuyunca siz de şaşıracaksınız.

Önce Mersin.

İYİ Parti adayını duyurdu. Bu CHP'nin aday çıkarmayacağı anlamına mı gelir? Yanıt:

“İYİ Parti Mersin adayını açıklamadan önce CHP'ye bilgi verdi. CHP de Mersin'de kendi adayını çıkaracak.”



ANKARA'DA SÜRPRİZ İHTİMALİ



Mersin'de dün İYİ Parti rozeti takıp aday olan mevcut belediye başkanı Burhanettin Kocamaz iddialı. CHP aday çıkarır, oyları bölerse bu Cumhur İttifakı'na yarayabilir. Ancak görüşmelerde bu yönde bir durum ortaya çıkmış.

Peki CHP İstanbul ve Ankara'da İYİ Parti'den destek isteyip karşılığında hiç işbirliği yapmayacak mı?

Yanıt ilginç: “Verecek ama Mersin'de değil de Ankara'da verebilir.”

Şaşırtıcı bir yanıt. Bu, CHP'nin Başkent'te aday göstermemesi ve Mansur Yavaş'ın İYİ Parti adayı olarak seçime katılması ihtimalinin arttığını gösteriyor. Başka bir ihtimal de Yavaş'ın CHP adayı olup, kazanırsa İYİ Parti'ye geçmesi.



İSTANBUL KESİN GİBİ



Ankara çok iddialı bir kent. İYİ Parti Ankara'yı alırsa karşılığında CHP'ye nerede destek verebilir?

Görüşmelerde o iller de netleşmiş. Eğer Ankara İYİ Parti'de kalırsa, CHP Mersin'de zayıf bir adayla yarışa girerse, İYİ Parti Antalya, Bursa, Balıkesir, Denizli ve Adana gibi illerde CHP'ye destek verecek. Bu büyükşehirlerde milliyetçi oyların yüksek olduğu ilçeler de İYİ Parti'ye bırakılacak.

Konuştuğum çok önemli bir CHP'li, İYİ Parti'nin İstanbul'da da aday çıkarmayabileceğini söyledi. Böylece CHP'nin İstanbul adayı, İYİ Parti ile CHP'nin ortak adayı olacak.

Peki CHP'nin adayı kim?

Yüzde 99 Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.



Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel