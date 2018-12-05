Anayasa Mahkemesi'nden emsal karar!

AYM, bianet.com sitesindeki 'Sıcak İş İlişkileri Değil Taciz' başlıklı haber nedeniyle verilen erişim engeli kararını basın ve ifade özgürlüğüne aykırı bularak yeniden yargılama yapılmak üzere dosyayı İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdi. Karar internet haber siteleri açısından örnek niteliği taşıyor.



MAHKEME: ERİŞİM ENGELLENSİN



İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği 23 Haziran 2015'te haber içeriğine erişimin engellenmesine karar verdi. Engelleme getiren mahkemenin gerekçeli kararında şu ifadelere yer verildi:



'Yayın içerikleri incelendiğinde, belirtilen linklerdeki yayın içeriklerinin her ne kadar haber niteliği taşımakta ise de haberin güncel değerinin kalmadığı, haberin durmasının itiraz edenin ticari itibarını zedelediği ve kişilik haklarını ihlal ettiği anlaşılmakla linklerdeki yayın içeriğine erişimin engellenmesine karar verildi.'



KARARIN ARDINDAN AYM'YE BAŞVURDU



Bunun üzerine bianet adına, İPS İletişim Vakfı Genel Sekreteri Ertuğrul Kürkçü, avukatları Meriç Eyüboğlu aracılığıyla Anayasa Mahkemesine başvurdu.



Başvuruda, 'habere erişimin engellenmesi kararı verilmesinin ifade ve basın özgürlüklerini ihlal ettiği' ifade edildi.



Başvuruda ayrıca, haberin, 'havayolu şirketinde kadın çalışanlara tacizden ve akabinde yaşanan olaylardan yola çıkılarak yönetici pozisyonlarında kadın çalışan olmasının işyerlerinde kadınlara cinsel tacizin önlenmesindeki önemi ile ilgili olduğu' anlatıldı.



YENİDEN YARGILAMA YAPILMASINA HÜKMETTİ



Mahkemenin bugün Resmi Gazete'de yayınlanan 30 Ekim tarihli, oybirliğiyle alınan kararında, 'Anayasa'nın 26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine' ve ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına hükmetti.



AYM: BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLAL EDİLDİ



Başvuruyu kabul ederek, 'basın ve ifade özgürlüğü ihlal edildi' yönünde karar veren AYM gerekçeli kararını bugünkü Resmi Gazete'de açıkladı. Kararda ilk olarak, internet üzerinden yayın yapan bir haber sitesinde yayımlanan habere erişimin engellenmesine karar verilmesiyle, ifade ve basın özgürlüklerine yönelik bir müdahalede bulunulduğu ifade edildi. Mahkeme, haber içeriğinde erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını gerektirecek ağırlıkta bir durum bulunmadığını ifade etti. AYM, süresiz olan erişimin engellenmesi kararı verilmesi için gösterilen gerekçelerin ilgili ve yeterli kabul edilemeyeceğine hükmetti.



NE OLMUŞTU?



'Sıcak İş İlişkileri Değil Taciz' başlıklı haber, bianet'te 30 Ağustos 2006'da yayınlandı. Haberde bahsi geçen havayolu şirketinin genel müdürü, bianet'in de aralarında olduğu birçok haber sitesi linki için, 'kişilik haklarının ihlal edildiğini' ileri sürerek erişimin engellenmesi talebinde bulundu.