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AK Parti 14 ilin başkan adayını daha açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda aralarında Erzincan, Kars, Zonguldak ve Edirne'nin de bulunduğu 14 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacak.

Siyaset / 05 Aralık 2018 Çarşamba 20:03
AK Parti 14 ilin başkan adayını daha açıklayacak

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 14 il belediye başkan adayını yarın açıklayacak.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak. Erdoğan, toplantıda Aksaray, Ağrı, Bilecik, Erzincan, Edirne, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Siirt, Tunceli, Van, Zonguldak belediye başkan adaylarını açıklayacak.

Genişletilmiş İl Başkanları ToplantısıAk PartiCumhurbaşkanıTürkiyeRecep Tayyip Erdoğan


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