USD (Alış - Satış) : 5,37 - 5,38 EURO (Alış - Satış) : 6,09 - 6,10

Adaylık müracaatına giderken hayatını kaybetti

Sinop’un Durağan ilçesinden MHP’den belediye başkan adaylığı müracaatı için Ankara’ya giden Ali Dalkılıç (68), içinde bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 05 Aralık 2018 Çarşamba 15:23
Adaylık müracaatına giderken hayatını kaybetti

Ankara'nın Akyurt ilçesi Tekebeli mevkisinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Sinop Durağan MHP İlçe Başkanı Osman Yıldırım yönetimindeki 06 BC 3780 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri otomobilde oturduğu yerde sıkışan Ali Dalkılıç'ı zorlukla çıkarttı. Dalkılıç'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan ve durumunun hafif olduğu belirtilen Hayrettin Ateş, Akyurt Devlet Hastanesine, ağır yaralanan araç sürücüsü Durağan MHP İlçe Başkanı Osman Yıldırım ise Ankara Numune Hastanesine sevk edildi.

Ali Dalkılıç'ın 1994-2004 yılları arasında Durağan Belediye Başkanlığı görevinde bulunduğu, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için belediye başkanlığı adaylık başvurusu için MHP Genel Merkezine gitmek için yola çıktığı öğrenildi.



Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Belediye BaşkanlığıDireksiyonOsman Yıldırım


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

31 MART NİYE ÖNEMLİ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı