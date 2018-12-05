Adaylık müracaatına giderken hayatını kaybetti

Ankara'nın Akyurt ilçesi Tekebeli mevkisinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Sinop Durağan MHP İlçe Başkanı Osman Yıldırım yönetimindeki 06 BC 3780 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri otomobilde oturduğu yerde sıkışan Ali Dalkılıç'ı zorlukla çıkarttı. Dalkılıç'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan ve durumunun hafif olduğu belirtilen Hayrettin Ateş, Akyurt Devlet Hastanesine, ağır yaralanan araç sürücüsü Durağan MHP İlçe Başkanı Osman Yıldırım ise Ankara Numune Hastanesine sevk edildi.



Ali Dalkılıç'ın 1994-2004 yılları arasında Durağan Belediye Başkanlığı görevinde bulunduğu, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için belediye başkanlığı adaylık başvurusu için MHP Genel Merkezine gitmek için yola çıktığı öğrenildi.







Kaynak : İHA

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