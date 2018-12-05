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30 dükkanı böyle yaktılar

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 30 dükkanın kullanılamaz hale geldiği yangın ile ilgili kundaklama görüntüleri ortaya çıktı.

3. Sayfa / 05 Aralık 2018 Çarşamba 06:21
30 dükkanı böyle yaktılar
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Karasu sahilinde bulunan Gece Pazarı Alışveriş Eğlence Dünyası (mini çarşı) olarak bilinen yer, Pazar günü sabaha karşı çıkan bir yangın sonucu yanarak kullanılmaz hale gelmişti. Yaklaşık 30 dükkanın tamamen kül olduğu yangın sonrasında Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, çevrede bulunan çok sayıda güvenlik kamerasının kayıtlarını da inceledi. İncelemeler sonrasında yangının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde; kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin olay yerine gelmesi ve daha sonrasında kasıtlı olarak yangını çıkardığı anlar görülüyor.

Konuyla ilgili inceleme devam ediyor. Kaynak : İHA

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