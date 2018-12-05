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16 yaşındaki Nursena'nın mucize kurtuluşu

Sivas’ta 4 katlı apartmanın 3’üncü katında pencereden baktığı sırada dengesini kaybedip aşağı düşen lise öğrencisinin hayatını park halindeki minibüs kurtardı.

3. Sayfa / 05 Aralık 2018 Çarşamba 11:12
16 yaşındaki Nursena'nın mucize kurtuluşu
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Olay saat 09.00 sıralarında Diriliş Mahallesi 21'inci Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. 


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde okula gitmek için servis bekleyen Abdussamet Bal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 4'üncü sınıf öğrencisi Nursena Keten (16), 3'üncü kattaki evlerinin penceresine çıkarak okul servisinin gelip gelmediğini kontrol etmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Keten yaklaşık 11 metre yükseklikten apartmanın altında park halinde bulunan minibüsün üzerine düştü. Minibüsün üzerinden de toprak zemine düşen Nursena'yı görenler 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan lise öğrencisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.







 
Kaynak : İHA
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PolisAnadolu İmam Hatip LisesiCumhuriyet ÜniversitesiSağlık Ekipleri


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