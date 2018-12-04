Trafiğe kayıtlı araç sayısı 22,8 milyonu geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ekim ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.



Buna göre; Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 818 bin 544 adet taşıtın yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



EKİM AYINDA 38 BİN 119 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI



Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 38 bin 119 taşıt içinde otomobil yüzde 48,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 26 ile motosiklet, yüzde 11,2 ile kamyonet, yüzde 10,3 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3,8'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 15,7 AZALDI



Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 15,7 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 11,6, minibüste yüzde 23,9, otobüste yüzde 24,9, kamyonette yüzde 16,5, kamyonda yüzde 42,2, motosiklette yüzde 25,4 olarak gerçekleşti. Özel amaçlı taşıtlarda yüzde 13,8, traktörde ise yüzde 3,2 artış oldu.



TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 65,6 AZALDI



Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 65,6 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 71,5, minibüste yüzde 62,7, otobüste yüzde 57, kamyonette yüzde 77,6, kamyonda yüzde 77,9, motosiklette yüzde 28,8, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 65,3, traktörde ise yüzde 50,7 olarak gerçekleşti.



TRAFİKTEKİ TOPLAM TAŞIT SAYISI OCAK-EKİM DÖNEMİNDE 599 BİN 599 ADET ARTTI



Ocak-Ekim döneminde 780 bin 584 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 180 bin 985 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 599 bin 599 adet arttı.



EKİM AYINDA 632 BİN 321 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI



Devri yapılan toplam 632 bin 321 adet taşıt içinde otomobil yüzde 68,3 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 17,2 ile kamyonet, yüzde 5,3 ile motosiklet, yüzde 3,7 ile traktör takip etti. Ekim ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



TRAFİĞE KAYITLI LPG'Lİ OTOMOBİL ORANI YÜZDE 38 OLDU



Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 373 bin 601 adet otomobilin yüzde 38'i LPG, yüzde 36,6'sı dizel, yüzde 25'i benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen(2)otomobillerin oranı ise yüzde 0,4'tür.



EKİM AYINDA 18 BİN 546 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI



Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan 18 bin 546 adet otomobilin yüzde 14,6'sının Renault, yüzde 9,7'sinin Volkswagen, yüzde 8,2'sinin Nissan, yüzde 8,2'sinin Hyundai, yüzde 7,9'unun Fiat, yüzde 7,4'ünün Toyota, yüzde 6,8'inin Honda, yüzde 5,6'sının Dacia, yüzde 4,6'sının Ford, yüzde 4,4'ünün Skoda olduğu, yüzde 22,4'ünün ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.



TRAFİĞE EN FAZLA 1501-1600 MOTOR SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI



Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 443 bin 447 adet otomobilin yüzde 42,8'i 1501-1600, yüzde 27,7'si 1401-1500, yüzde 13,1'i 1300 ve altı, yüzde 11,2'si 1301-1400, yüzde 4,2'si 1601-2000, yüzde 0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.



TRAFİĞE EN FAZLA BEYAZ RENKLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI



Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 443 bin 447 adet otomobilin yüzde 56,3'ü beyaz, yüzde 21,4'ü gri, yüzde 7,3'ü siyah ve yüzde 5,6'sı kırmızı iken yüzde 9,5'i diğer renklerdedir.



Kaynak : İHA

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