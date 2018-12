MHP lideri Devet Bahçeli'den çok sert tepki

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da Türkiye'yi kötülemesine değinen Bahçeli 'Akıl akıl gel çengele takıl' dedi ve ekledi: 'Sayın Kılıçdaroğlu nereye savrulduğunu ya bilmiyor ya da tutsak alındığından sesi çıkmıyor.'



Bahçeli şöyle konuştu:



'KILIÇDAROĞLU KAMYON FARI GÖRMÜŞ TAVŞANA DÖNERSİN'

'Almanya'yı ziyarete giden CHP Genel Başkanı. Kılıçdaroğlu nereye savrulduğunu ya bilmiyor ya da tutsak alındığındna ses çıkmıyor. Bir Alman gazetesine yazdığı makalenin başlığına bakar mısınız? Türkiye'de demokratlar yalnız bırakılmamalıymış. Almanya'dan yardım dilenmek manda özlemi değil midir? Sayın Kılıçdaroğlu, aklına geleni işleme, her ağacı taşlama allah muhafaza kamyon farı görmüş tavşana dönersin. Seni ve zihniyetini MHP de kurtaramaz çürük ip de tutamaz.'



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:



Dün 3 Aralık Dünya Engelliler Günüydü. Engelli olmanın ne demek olduğunu samimiyetle dikkatle analiz ettik. İstiyoruz ki bütün engeller kaldırılsın. Engelli kardeşlerimiz hayata tutunma iradeleriyle her türlü takdir ve övgüye layıktır. Sevgi varsa saygı varsa engel yoktur. Parti olarak Engelli kardeşlerimizle ilgili yapılacak her kanuni düzenlemenin arkasında duracağız.



Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 84. Yılını yarın kutlayacağız. Kadının siyasette temsili gecikmiş olmakla birlikte alınan kararın reform niteliğinde çığır açan bir stratejik hamle olduğunu söyleyebiliriz. Kadınlarla erkekler yaşadıklarını toplumun işleyişini gözetme ve belirleme sorumluluğuna sahiptir. Türk kadının siyasette daha etkin olması için üzerimize düşeni yerine getireceğimizi ilan ediyorum.



KADINLAR KADAR MEDENİYİZ, GÜÇLÜYÜZ, HAYSİYETLİYİZ



Kadınlık onuru aynı zamanda insanlık onurudur. Bir taraftan kadınların seçime ve seçilme haklarıyla ilgili kazanımlarını överken diğer yanda kadına yönelik şiddeti konuşuyor olmak hüsran verici bir çelişkidir. Şiddetin hedefi haline geliyorlar. Meşhur bir kadına yönelik şiddet günlerce medyada yer buluyorken nice talihsiz kadının yaşadığı ıstırap gün yüzüne çıkarılamıyor. Kadın cinayetlerinin, kadın-çocuk istismarının yükselişi utanç duyulması gereken bir ilkelliktir.



SEFALET, AÇLIK, YOKSULLUK VAHİM BİR TEHDİT



Sosyal gerginlikler, toplumsal karmaşalar, ticaret savaşları, ekonomik cepheleşmeler yoğunlaşmakta ve hatta yaygınlaşarak devam etmektedir. Beşeriyet hem birinci hem de ikinci dünya savaşı öncesi kutuplaşmaların benzerini yaşamaktadır. Avrupa diken üstünde, Kafkaslar kanayan yara, Ortadoğu yangın yeridir. Hakkaniyete saygı kalmamıştır. İçinde bulunduğumuz çağ huzursuzluk çağı olmaya namzettir. Sefalet, açlık, yoksulluk vahim bir tehdit durumuna ulaşmıştır.



G-20 ZİRVESİ'NE TÜRKİYE DAMGA VURMUŞTUR



İnsanlık ortak akılda buluşmazsa artan risk ve tehlikeler beşeriyete öğüterek yutacaktır. Bu sürecin kazananı küçük bir elit tabaka olacaktır. Bu şartlar altında 13. G-20 Zirvesi Arjantin'de toplanmıştır. Adil ve sürdürülebilir gelecek temasıyla toplanan G-20 Zirvesi'ne Türkiye damga vurmuştur. Sayın Erdoğan'ın hak ve adaleti gözetmeyen bir sistemin devam etmeyeceğine vurgu yapması çok önemlidir. Biz bu düşüncelere aynen iştirak ediyoruz. Fırat'ın doğusunun bölücü terör örgütünden kurtarma iradesinim G20'ye taşınması takdir edilecek bir duruştur.



BUNUN ADI TERÖR AJANLIĞIDIR



Türkiye-ABD müttefiktir. Ancak ABD müttefiklik hukukuna duyarsızdır. Türkiye sınırının hemen dibinde Suriye'nin kuzey doğusunda gözlem noktaları tam bir rezalettir. ABD kimi kimden korumaktadır. PYD/YPG lehine gözcülük yapması ne hukukla, ne adaletle, ne de ittifak onuruyla bağdaşmaktadır. Türkiye hiç kimsenin himayesine ihtiyaç duymayacak bir devlettir. Gözlem noktalarının kurulmasının amacı, Türkiye'yi izlemek, perdelemektir. Bunun adı terör ajanlığıdır, terörist seviciliğidir. Ok yaydan çıkmıştır. Gözlem noktalarından Türkiye'yi izleyen ABD derin bir çukurdadır. Bu devletin sabrı bir taşarsa herkes kaçacak delik arayacaktır.



ÖNCE İŞLEDİĞİ VAHŞİ CİNAYETİN BEDELİNİ ÖDESİN



Gözlem noktalarını finanse edecek Suudi Arabistan Allah'tan korkuyorsa önce işlediği vahşi cinayetin bedelini ödesin. Kılıç dansıyla belki bu günler kurtarılmış olabilir ancak bunların hiçbiri muhatabına onur sağlamaz, şeref katmaz. Gerek Suudi Arabistan'ın gerekse Birleşik Arap Emirliklerinin 15 Temmuz'a nasıl baktıkları sır değildir. Şimdi de ABD'nin gözüne girebilmek için terör örgütlerine destek vermeleri alçaklıktır, kepazeliktir.



FRANSA'DAKİ PROTESTOLAR



Şu feleğin işine bakın ki Fransa sarsılmaktadır. Hatta 2. Fransız devriminden bile bahsedilmektedir. Sokaklara çıkan sarı yelekliler her yeri yakıp yıkmaktadır. Demokrasi, özgürlük ve insan hakları konusunda mangalda kül bırakmayanların foyası meydana çıkmıştır. Gezi olayları sırasında polisin müdahalesinden rahatsız olan Fransa, bugünlerde ne dediyse yemiş yutmuştur. Biz başkalarının krizinden el ovuşturan bir ülke değiliz. Zamanında merhamet göstermiş ecdadın asil varisleriyiz. Avrupa zihniyeti çifte standarttan, geldiğimiz bu aşamadan vazgeçmelidir. Düşmanlığın kimseye faydası yoktur. Gün olacak devran dönecek, herkes yaptığını çekecektir. Hiçbir şey kimsenin yanına kar kalmayacaktır. Fransa'nın hali ibret vesikasıdır.



MHP'DE PAZARLIK SÖZ KONUSU OLMAZ



Gurup toplantısı sonrası azetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, AK Parti ile seçim ittifakıyla ilgili olarak, 'Çalışmalar olumludur verimlidir. her şey dikkate alınmaktadır 2014-2018 verileri göz önünde bulundurulmaktadır. Zannediyorum hayırlı bir sonuç elde edilecektir. MHP'de pazarlık söz konusu olmaz. Cumhurbaşkanı yurt dışından döndükten sonra görüşme istenilirse görüşmeye hazırız' dedi.