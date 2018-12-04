MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'ndan sonra gazetecilerine sorularını cevapladı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ittifak görüşmesinin olup olmayacağına ilişkin soruya, “Mahalli idareler seçimlerinde nasıl bir yol alınabileceğine dair yapılmış olan değerlendirmeler ışığında AKP-MHP'de iki saygı değer yönetici biraraya gelerek çalışmalarını devam ettirmektedirler. Önemli adımlar atılmıştır, çalışmaları olumludur, verimlidir. Ve Cumhurbaşkanımızın Türkiye'ye dönüşü ile birlikte arzularlarsa, kendi incelemelerini yaptıktan sonra MHP ile görüşme isteği olursa görüşmeye hazır olduğumuzu geçmişte de ifade etmiştim. Şimdi de ifade ediyorum” ifadelerini kullandı.



ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME OLACAK MI?



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme randevusu istenip istenmediğine ilişkin soruya Bahçeli, 'Henüz randevu istenmedi. Venezuela'dan da randevu istenmez” şeklinde konuştu.



Büyükşehirlere dönük çalışmaların yapıldığına yönelik olarak Bahçeli, “Şu anki çalışma 30 büyükşehrin belediye başkanının ve bunun alt yapısını oluşturan belediyeler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Her şey dikkate alınmaktadır. 2014-2018 verileri göz önünde bulundurulmakta, partizanca değil, akıllıca bir yol izlenmektedir. Zannediyorum hayırlı bir sonuç elde edilecektir” diye konuştu.



MHP'nin Meclis Başkanlığı istediğine yönelik iddialara cevap veren Bahçeli, “MHP'de pazarlık söz konusu olmaz. Partimizin karşısında bir Pazar vardır. Her türlü sebze orada bulunmaktadır. İsteyen alır, isteyen satar. Ama bizim partimizde olmaz. Meclis Başkanı henüz var” dedi.



Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.