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Fransız hükümetinden geri adım

Fransa Başbakanı, akaryakıta getirilen vergi zamlarını geri çektiklerini duyurdu.

Dünya / 04 Aralık 2018 Salı 11:08
Fransız hükümetinden geri adım

Fransa'da, 'Sarı Yelekliler', 17 Kasım tarihinden beri ülkedeki akaryakıt zamlarını protesto ediyor. Protestolar sırasında binin üzerinde insan yaralanırken 3 kişi hayatını kaybetti.

'Sarı Yelekliler'in bazı yerlerde vandalizm içeren protestosu büyük zarara neden oldu.

OLAYLARIN SEYRİ MERAK EDİLİYOR
Bu gelişmelerin ardından Fransız hükümeti geri adım atmak zorunda kaldı. Fransa Başbakanı Edouard Philippe, yakıt vergisi zamlarının askıya alındığını duyurdu. Zamların geri çekilmesinin ardından protestoların nasıl seyredeceği merak ediliyor.Fransız hükümetinden geri adım

BAŞBAKANLIKTAN AÇIKLAMA YAPILACAK
Fransa Başbakanlık Ofisi, Başbakan Edouard Philippe'in ülke genelinde akaryakıta getirilen vergi zamlarının geri çekileceğini açıklayacağını duyurdu.

France24 kanalı, Fransa Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, akaryakıta getirilen zamlar sebebiyle 17 Kasım'da Paris'te başlayan “Sarı Yelekliler” protestolarının ardından, Başbakan Phillippe'in söz konusu zamların geri çekileceğini duyurmasının beklendiğini aktardı.

İNDİRİM GELECEK
Başbakanlık açıklamasında ayrıca, Phillippe'in, 'Sarı Yelekliler'le bugün gerçekleştirmesi beklenen toplantıyı iptal ettiği belirtilirken; Fransa Kültür Bakanı Franck Riester de yerel basına yaptığı açıklamada Phillippe'in 'gelecek günlerde güçlü ve uzlaştırıcı bir jest' yapacağını söyledi.

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