Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'la ilgili biraz sabırlı olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Amerika ziyareti dönüşü açıklama yaptı. İttifak görüşmelerine ilişkin konuşan Erdoğan, 'Teknik çalışma ne durumda bunu dinleyeceğiz. Bundan sonra Bahçeli ile bir araya gelmemiz vazgeçilmezdir. Bir araya gelmemiz gerekir' dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul adayıyla ilgili bir soruyu 'İstanbul'la ilgili sabırlı olacağız. Nihai kararımızı, önce tabanı şöyle yoluna koyduktan sonra vereceğiz' şeklinde yanıtladı.



Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Erdoğan, 'G-20'de Cemal Kaşıkçı konusu çok gündeme geldi. İşin başından şu ana kadar gelinen noktayı uluslararası medyaya ifade etme fırsatım oldu. Terörle mücadeleyi orada paylaşma imkanımız oldu' dedi.



'BAHÇELİ İLE BİR ARAYA GELMEMİZ GEREKİR'



MHP Genel Başkanı Bahçeli ile ittifak görüşmelerine ilişkin konuşan Erdoğan, 'MHP bir ismini belirledi, ben de bir isim belirledim. İki arkadaşımız teknik detayları çalışıyorlar. Teknik çalışma ne durumda bunu dinleyeceğiz. Bundan sonra Bahçeli ile bir araya gelmemiz vazgeçilmezdir. Bir araya gelmemiz gerekir. Bazıları rahat durmaz, onlara bu fırsatı vermemek için Cumhur İttifakı'nı diri tutmamız gerekiyor' dedi.



'İSTANBUL'LA İLGİLİ SABIRLI OLACAĞIZ'



Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul adayıyla ilgili soruyu şu şekilde yanıtladı: 'Aday tespitleri konusnuda hassasiyetimizi koruyoruz. Bununla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Ankara'da bütçe görüşmeleri var. Süreci 10'u ile 22'si arasında Meclis Başkanı yürütecektir. İstanbul'la ilgili sabırlı olacağız. Nihai kararımızı, önce tabanı şöyle yoluna koyduktan sonra vereceğiz.'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma bittiği anda ikinci 100 günlük programın kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.



'MADURO'NUN BAYRAĞI ALMASI UNUTULMAZ BİR NEZAKET'



Erdoğan'ın açıklamalarından diğer öne çıkanlar şöyle:



'G-20 zirvesinde terörle mücadeleye verdiğimiz önemi tekrarladık. Zirvede ikili görüşmeler gerçekleştirdim. Zirveye katılımın ardından geniş katılımlı heyetle birlikte Paraguay ve Venezuela'ya geçtim. Cumhurbaşkanı seviyesinde iki ülkeye Türkiye'nin ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmiş olduk. İkili ilişkilerin durumunu ele aldığımız Paraguay'ın önemli bir dost olduğunu gördüm. Paraguay Türkiye'de büyükelçiliğini açacak. Ziyaretin ikinci ayağında Venezuela'da temaslarda bulundum. Maduro ile ikili ilişkileri ayrıntılı ele aldık. Venezuela'yla işbirliğini geliştirmek amacıyla 9 belgenin imzasına şahit olduk. Venezuelalı askerlerin ve çocukların İstiklal Marşımızı okumaları manidardır. Çocukların birinin bayrağını yere düşürmesi üzerine Sayın Maduro'nun bayrağı yerden alıp çocuğa vermesi de unutulmaz bir nezakettir. Yaptığımız görüşmelerin olumlu etkilerini önümüzdeki dönemde daha net bir şekilde göreceğimize inanıyorum.'





