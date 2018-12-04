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CHP ilçe başkanı tefecilikten gözaltına alındı

Adana’nın Kozan ilçesinde tefecilere yönelik yapılan operasyonda, CHP Kozan İlçe Başkanı ile kardeşinin de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 04 Aralık 2018 Salı 23:20
CHP ilçe başkanı tefecilikten gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kozan İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti tefecilere yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kozan İlçe Başkanı Erkan Karaoğlu ile kardeşi Erhan Karaoğlu’nun da aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların, tefecilik, yağma gibi suçlarından gözaltına alındıkları öğrenildi. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.


Kaynak : İHA

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