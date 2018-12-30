Rüzgar hızıyla tahliye

Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, İstanbul Beşiktaş'ta bir gece kulübünde karıştığı kavga nedeniyle “kasten yaralama” suçundan 2011 yılında 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme “hükmün açıklanmasının geri bırakılması”na karar verdi. Çetin beş yıl içinde kasıtlı suç işlemezse bu cezası düşecekti. Ancak Rüzgar Çetin iki yıl sonra bir kavgaya daha karıştı. Bu olayda da “kasten yaralama ve tehdit” suçlarından 6 bin TL para cezasına çarptırıldı.



1 yıl 8 ay yatacaktı



İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ne ihbarda bulunarak, Rüzgar Çetin'in “hükmün açıklanmasının geri bırakılması şartını ihlal ettiğini ve beş yıl içinde yeni suç işlediğini” bildirdi. Bunun üzerine Çetin 19 Nisan 2018'de tekrar hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını kaldırarak daha önce verdiği 1 yıl

8 ay hapis cezasını açıkladı.



Aynı gün salıverildi



Rüzgar Çetin, 21 Mayıs 2018'de Maltepe Açık Cezaevi'ne giderek teslim oldu ve KHK kapsamında denetimli serbestlikten faydalandı. Cezaevi yönetiminin de “iyi hal” kapsamında Rüzgar Çetin'i aynı gün serbest bıraktığı öğrenildi. Çetin'in (33) her hafta karakola gidip imza atmasına karar verildi.



Şikâyetten vazgeçilince bırakılmıştı



Rüzgar Çetin, 2016'da Beşiktaş'ta alkollüyken kullandığı aracıyla yaptığı trafik kazasında polis İsmet Fatih Alagöz'ün ölümüne, polis Emre Tetik'in ise yaralanmasına neden olmuştu. Kaza sonrası tutuklanan ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Çetin'in “tutuklu kaldığı süre, aldığı ceza ve mağdurların şikayetinden vazgeçmesi” nedeniyle tahliyesine karar verilmişti. Tahliyeden sonra savcı karara itiraz etmişti. Bunun üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen davada Rüzgar Çetin ‘iyi hal' indirimi de alarak 7.5 yıl hapse mahkum olmuştu. Bu dosyada halen Yargıtay'ın kararı bekleniyor.