Rusya'da helikopter düştü: 4 ölü

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Ulan Ude şehrinde bir keşif helikopteri pistin dışında bulunan ağaçlık alana düştü. Yanmaya başlayan helikopterde bulunan pilot dahil toplam 4 kişi feci şekilde can verdi. Olay yerine ulaşan arama kurtarma ekipleri helikopteri söndürmek için yoğun çaba harcadı.



Helikopterin neden düştüğü henüz bilinmezken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Kaynak : İHA

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