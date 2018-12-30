USD (Alış - Satış) : 5,26 - 5,27 EURO (Alış - Satış) : 6,03 - 6,04

Putin'den Türkiye'ye yeni yıl mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yeni yıl mesajı göndererek, "Türkiye ve Rusya’nın, Avrasya’nın güvenliğini birlikte güçlendirmeye devam edeceğine eminim" ifadelerini kullandı.

Dünya / 30 Aralık 2018 Pazar 13:33
Putin'den Türkiye'ye yeni yıl mesajı

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in, Erdoğan'a yeni yıl mesajı gönderdiği bildirildi.

Putin'in Türkiye'ye mesajında, 'Türkiye ve Rusya'nın, Avrasya'nın güvenliğini birlikte güçlendirmeye devam edeceğine eminim' ifadeleri yer aldı.

Putin ayrıca, İngiltere Başbakanı Theresa May, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'ye de yeni yıl mesajı gönderdi.

Putin'den Trump'a mektup

Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'a yeni yıl mektubu gönderdiği, mektupta, Moskova'nın geniş kapsamlı gündem üzerine Washington ile diyaloğa hazır olduğu belirtildi.

Rus lider Putin'in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a da mektup gönderdiği, Suriye hükümetine ve terörle mücadele eden Suriye halkına yardımın devam edeceğini ifade ettiği aktarıldı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Yeni Yıl MesajıDevlet BaşkanıTerörle MücadeleJaponya BaşbakanıSuriye Devlet Başkanı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı