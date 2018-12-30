Interview with the Ethiopian Ambassador Mrs. Yaprak ALP / Etiyopya Büyükelçisi Yaprak Alp röportajı

Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
imzasıyla Resmi Gazete
'de yer aldı. Söz konusu kararlarla 22 büyükelçi merkeze alındı, 25 ülkeye yeni büyükelçi atandı. Bu kampsamda Avrupa Birliği
Genel Müdür Yardımcısı
Yaprak Alp de Etiyopya
'ya büyükelçi olarak atandı.
Decrees related to posting some ambassadors to center and assignment of some ambassadors have been published in the Official Gazette after being signed by the President Recep Tayyip Erdogan. With the decrees in question, 22 ambassadors were assigned to center, and new ambassadors were assigned to 25 countries. In this regard, Yaprak Alp, Deputy General Directorate of European Union Affairs, was assigned as ambassador to Ethiopia.
Muhabir: Sayın Büyükelçim öncelikle röportaj talebimizi kırmayıp bizlere zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.
The Reporter: Dear Ambassador, first of all thank you for taking your time for our interview.
Muhabir: Kendinizden kısaca bahseder misiniz? Yaprak Alp'i tanıyabilir miyiz?
The Reporter: Can you please speak briefly about yourself? Can we know Yaprak Alp?
Sayın Yaprak Alp : Elbette, Üniversite eğitimimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde tamamladım. Yüksek lisansımı Brüksel
Serbest Üniversitesi'nde ve Avrupa
Koleji'nde yaptım.1995 yılında Dışişleri Bakanlığı'na girdim. Bundan önce AB nezdindeki Daimi Temsilciliğimizde Kiev
Büyükelçiliği'mizde ve Cenevre'de BM nezdindeki Daimi Temsilciliğimizde çalıştım. Şimdi de Etiyopya'ya Addis Ababa
Büyükelçisi olarak atanmış bulunmaktayım.
Mrs. Yaprak ALP : Of course; I have completed my university education in Middle East Technical University. I completed my masters degree in Brussels Free University and European College. I joined the Ministry of Foreign Affairs in 1995. Before this, I worked in our Permanent Delegation Before EU, Kiev Embassy and Permanent Delegation at UN in Geneva. Now I have been assigned as Addis Ababa Ambassador to Ethiopia.
Muhabir: Görevinize başlamadan önce Etiyopya
hakkında neler düşünüyorsunuz? Kişisel görüşleriniz nelerdir?
The Reporter: Before starting your post, what do you think about Ethiopia? What are your personal opinions?
Sayın Yaprak Alp: Bugüne kadar 23-24 yıllık meslek hayatımda ağırlıklı olarak Avrupa
başkentlerinde çalıştım. Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu
, Addis Ababa
'ya atandığımı söyleyince çok büyük bir heyecan duydum, Çünkü yepyeni bir dünya, yepyeni bir sınamanın beni beklediğini biliyorum. Ve o günden itibaren okumaya, araştırmaya ve bu konuyu bu güzel ülkeyi tanıyan insanlarla konuşmaya başladım ve her öğrendiğim unsurla duyduğum memnuniyet ve merak daha da arttı.
Etiyopya
, Afrika
'nın parlayan yıldızı, hızla gelişmekte olan bir ülke ve her gün başka bir yeniliğe imza atıyor. Etiyopya'nın komşu ülkelerle ilişkileri de son derece önemli. Bu ilişkiler bütün bölgeyi ve sonrasında da bütün kıtayı etkileyebilecek bir duruma sahip. Dolayısıyla bunları izlemek de çok önemli olacak.Etiyopya
ile dostane ilişkilerimizin olduğunu müşahede ediyorum. Ankara'daki Etiyopya
Büyükelçisi Sayın Girma Temesgen Barkessa'yle görüşüyorum. O da aynı fikirde, şimdiden fikir teatisinde bulunmaya başladık. Ve bana en çok heyecan veren şey Etiyopya- Türkiye
ilişkileri adına her alanda atılacak çok adım olmasıdır. Yani oldu, bitti, artık istikrarlı, bundan sonra böyledir diye bir şey yok. Daha yapılacak çok iş var. Kültürel anlamda ilgili kurumlarımızla birlikte yeni projelere imza atarız diye ümit ediyorum. Siyasi anlamda daha çok ziyaret, parlamenter düzeyde daha çok karşılıklı görüş alışverişi, bütün bunlar yapılacak işler arasında. TBMM'de Türkiye-Etiyopya
Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Sayın Mehmet Sait Kirazoğlu'nu da ziyaret ettim.
Eğitim konusunda İstanbul'da bulunan Etiyopyalı öğrencilerle buluşacağım. Onların sorunlarını, görüşlerini öğreneceğim, daha neler yapabiliriz onları dinleyeceğim. Maarif Vakfı ve TİKA ile de iletişim halindeyim. Tabii esas somut düşünceler, somut fikirler oraya gidince, sahada görünce olgunlaşacaktır. Etiyopya'nın Afrika
'nın Başkenti olması ve kıtada ömürge olmamış tek ülke olması nedeniyle de bu ülkenin onurlu halkıyla tanışmak da bana büyük bir sevinç verecek.Ayrıca Afrika
Birliği var. Afrika
Birliği Daimî Ttemsilci olarak da görev yapacağım. Afrika
Birliği'yle ilişkilerin de daha güçlendirilmesi, daha içerikli bir hal kazanması önemli. Sonuçta çok önemli bir uluslararası
örgüt Afrika
Birliği de ve Türkiye
2008 yılından beri Afrika
Birliği'nin stratejik ortağı konumunda. 2018 yılında da bu stratejik ortalık onuncu yılını kutladık. Ve o bağlamda da yine kültürel, siyasi, çok işler yapılacak.
Mrs. Yaprak ALP : Up to now, during my professional life 23-24 years, I have mostly worked in European capitals. I felt great excitement when our Foreign Minister, Mr. Mevlut Cavusoglu said that I was assigned to Addis Ababa; because it is a totally new world, I know that a brand new test is waiting for me. And since that moment, I started to read and research and talk with people who know this beautiful country, and my satisfaction and interest have increased with every knowledge I learned.
Ethiopia is the shining star of Africa, it is a rapidly developing country and is undersigning a brand new innovation every day. Relationships of Ethiopia with the neighboring countries are also very important. These relations have a condition that could affect the whole region and afterwards the whole continent. Therefore, it will be very important to watch these. I witness that we have friendly relationships with Ethiopia. I am talking with Mr. Girma Temesgen Barkessa, the Ambassador of Ethiopia to Ankara. He also has the same idea, we have started to exchange opinions by now. The most exciting thing for me is that there are various steps to be taken in every field in the name of Ethiopia – Turkey relationships. Namely nothing has yet been completed or reached to stability and will go on this way afterwards. There are lots of things to do. I hope that we will undersign new projects together with our relevant institutions in cultural terms. More exchange of opinions at parliamentary level, more visits in political terms, these are among the things to be done. I have visited Mr. Mehmet Sait Kirazoglu, Head of Turkey – Ethiopia Interparliamentary Friendship Group in TBMM.
I will meet with Ethiopian students in Istanbul in relation to education. I will learn their problems and opinions, I will listen to them on what we could do more. I am in contact with the Maarif Foundation and TIKA. Of course the concrete ideas, concrete opinions will become mature when I go there, see things in the field. Due to the fact that Ethiopia is the Capital of Africa and the only country that was not colonized in the continent, I will be vary pleased to meet with the honorable people of this country. Besides there is the African Union. I will also work as the Permanent Representative to African Union. It is important to strengthen the relationships with African Union and to grant it a more comprehensive context. At the end of the day, African Union is a very important international organization and Turkey is the strategic partner of African Union since 2008. We have celebrated the tenth year of this strategic partnership in 2018. In that regard, there is much work to do tin cultural, political terms.
Muhabir: Türkiye'de yaşayan Etiyopyalılar ve Etiyopya'da yaşayan Türkler için karşılıklı bir kültürel etkinlik düşünür müsünüz? Örneğin yemek haftası gibi. Devlet politikası olarak değil de kişisel olarak düşündüğünüz projeleriniz var mı?
The Reporter: Do you think a mutual cultural activity for Ethiopians living in Turkey and Turks living in Ethiopia? Like a cuisine week. Are there projects that you thin personally rather than as part of a state policy?
Sayın Yaprak Alp : Elbette. Yemek konusu da benim aklıma ilk başta gelenlerdendi. Çünkü, Türkiye'de Etiyopya mutfağının yeterince tanınmadığını hissediyorum. Ben okuduğum için biliyorum Etiyopya'nın mutfağı son derece zenginmiş, çok lezzetliymiş herkes çok güzel anlatıyor.Türk yemeklerini zaten anlatmaya gerek yok. Karşılıklı etkileşim ve birtakım etkinlikler yapılması çok çok güzel olur. Etiyopya'nın sanat alanında çok ileri olduğunu, Addis Ababa'da sanat galerinin bulunduğunu, çok önemli sanatçıların olduğunu okuyorum öğreniyorum dolayısıyla o bağlamda da onların Türkiye'de daha iyi tanıtılması, bizim sanatçılarımızın orda tanıtılması, o bağlamlarda da faaliyette bulunmak çok isterim kesinlikle.
Mrs. Yaprak ALP : Of course. The issue of food was among the first things that came to my mind. Because, I feel that the Ethiopian kitchen is not well known in Turkey. I know since I read it, Ethiopian cuisine is very rich, very delicious, everybody tells great things. Not to mention the Turkish cuisine. It will be very food to carry out certain activities and engage in mutual interaction. I read and learn that Ethiopia is very advanced in the field of art, there are art galleries in Addis Ababa, and there are very important artists; therefore, in that regard, I wish to have them presented more in Turkey, and present out artists there, and engage in activities in this context.
Muhabir: Dışişleri Bakanlığı son dönemlerde kadın diplomatların sayısında önemli ölçüde artışa gitti. Özellikle Afrika'da Etiyopya'ya atanmış bir kadın büyükelçi olarak neler hissediyorsunuz?
The Reporter: There has been a significant increase in the number of women diplomats in the Ministry of Foreign Affairs in the recent period. In particular, how do you feel as a woman ambassador assigned to Africa, to Ethiopia?
Sayın Yaprak Alp : Dışişleri Bakanlığı'nda görevli herkes için bu büyük bir onur kaynağı, üst düzeyde kadın diplomat sayısı, çok fazla. 2017 yılında 43 büyükelçi varmış, bu sene bu daha da arttı. Bu bizim için gerçekten çok büyük bir gurur kaynağı ve biz kadınlar hiçbir görevden de kaçınmıyoruz. Kadın diplomatların hiçbir zaman orası zordu, orada hijyen iyi değildir gibi bahanelerle görevden kaçınmaları sözkonusu olmamıştır.. Bize de ne görev verilirse onurla yaparız. Diplomat demek ne demektir? Yurtdışında ben sade şu konuya bakıyorum demek gibi lüksümüz hiçbir zaman olamaz. Hiçbir diplomatın olamaz. Çünkü gittiğiniz zaman çifte vergilendirmeden, terörle mücadeleye, vatandaşların sorunlarından, sanatsal aktiviteye kadar her şeyle ilgilenmek zorundasınız. Her konuda bilgi sahibi olmak zorundasınız ve aynı anda aynı gün bütün bu konular masanıza gelebilir. Dolayısıyla kadınların aynı anda birçok konuyla ilgilenebilme kabiliyetlerinin de burada onlara ufak da bir avantaj sağladığını düşünüyorum. Zannederim kadın sayısı gittikçe de artacaktır.
Dışişleri Bakanlığı'nda çünkü arkama baktığımda daha genç arkadaşlarımdan da çok sayıda, çok başarılı kadın diplomat var. Bunun ülkemiz için de ülkemizin imajı açısından da her açıdan çok olumlu bir şey olduğunu düşünüyor ve gurur duyuyorum. Etiyopya'da da şu anda bir değişim rüzgârı var. Biliyorsunuz Etiyopya'da Cumhurbaşkanı kadın, bütün kabine yenilendi, yarısı kadın, birçok kurumun başkanlığına kadınlar getirildi oldu ve tam bu dönemde bir kadın büyükelçi olarak Etiyopya'ya gitmekten de sevinç duyuyorum.
Mrs. Yaprak ALP : This is a great source of honor for everyone working in the Ministry of Foreign Affairs, the number of senior women diplomats is very high. There were 43 ambassadors in 2017, this year this number increased more. This is a big source of honor for us and we as women do not avoid any assignment. Women diplomats never refrained from any duty for such excuses as the conditions being hard or the hygiene being poor. We do whatever task is given to us with honor. What does a diplomat mean? We never had a luxury to say that I deal only with this or that issue abroad. No diplomat could ever say that. Because when you go there, you need to deal with every issue from double taxation to anti-terror struggle, from the problems of the citizens to artistic activities. You need have information on every issue and also these issues may come to your table at the same time and on the same day. Therefore, I think that the capabilities of women to deal with several issues simultaneously could provide a slight advantage for them.
I think that the number of women will increase further in the Ministry of Foreign Affairs, because when I look back, I see many successful women diplomats among my colleagues. I consider this a very positive thing for the image of our country and I feel proud with this. There is a wind of change currently in Ethiopia. You know, the President of Ethiopia is a woman, the whole cabinet was reshuffled, half of them are women, women are assigned as chairman of many institutions and I feel happy having been assigned to Ethiopia as ambassador in this very period.
Muhabir: Göreviniz başlamadan yoğun bir çalışma içinde olduğunuzu biliyoruz. Bu değerli zaman aralığında bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Görevinizde başarılar dileriz.
The Reporter: We know that you are in an intense process of work before starting your mission. We thank you for having your time to accept us in this precious period. We wish you success in your position.
Interviewer : O. Atalay (Ozi)
Cameraman : H. Erkok