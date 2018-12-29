USD (Alış - Satış) : 5,26 - 5,27 EURO (Alış - Satış) : 6,03 - 6,04

Bitlis'te 160 kilogram EYP bulundu

Bitlis’te jandarma ekiplerince bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 160 kilogram el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

3. Sayfa / 29 Aralık 2018 Cumartesi 18:10
Bitlis'te 160 kilogram EYP bulundu
Video için tıklayın

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez ilçe kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla 29 Aralık 2018 tarihinde Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyon kapsamında icra edilen temas araması (T/A) faaliyetinde, BTÖ mensuplarına ait olduğu değerlendirilen toprağa gömülü vaziyette 4 adet 40 litrelik jelikan bidon içerisinde toplam 160 kilogram el yapımı patlayıcı, 2 adet 20 litrelik bidon içerisinde toplam 40 litre mazot ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

Ele geçirilen patlayıcı, olay yerinde imha edildi.








 
Kaynak : İHA
*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

BitlisTerör Örgütüİl Jandarma Komutanlığı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı