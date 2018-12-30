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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı

Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 30 şüpheli gözaltına alındı.

3. Sayfa / 30 Aralık 2018 Pazar 10:42
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı

Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 30 zanlı gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yılbaşı öncesi muhtemel eylemlere yönelik çalışmalarını sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, teknik ve fiziki çalışmalar sonrası, terör örgütü DEAŞ adına provokatif eylem hazırlığında olabilecekleri değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon başlattı.

Tamamı yabancı uyruklu 30 zanlıyı gözaltına alan ekipler, şüphelilerin adreslerinde de çok sayıda örgütsel dokümana el koydu.

Yakalanan 30 zanlı, sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Kaynak : AA

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