USD (Alış - Satış) : 5,19 - 5,20 EURO (Alış - Satış) : 5,90 - 5,91

Sıcak Haber : İki Türk kadın motorcu Tayland'da yaşamını yitirdi!!..

WhatsApp'a ardışık sesli mesaj özelliği

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp platforma entegre ettiği özellik ile gündemde.

Teknoloji / 03 Aralık 2018 Pazartesi 16:13
WhatsApp'a ardışık sesli mesaj özelliği

Son yayınlanan WhatsApp beta güncellemesiyle, şirket kullanıcılarına ardışık sesli mesaj özelliği yayınlamaya hazırlanıyor.

Henüz test aşamasındaki bu özellik sayesinde kullanıcılar art arda gelen ses kayıtlarına bir kez 'oynat' tuşuna basmak yeterli olacak.

Bu sayede, kullanıcıların art arda gelen her ses kaydı için ayrı ayrı 'oynat' tuşuna basmaya gerek kalmayacak.

Ayrıca, tüm sesli mesajlar dinlendiğinde kullanıcılar özel bir sesle uyarılacak. Böylece, kullanıcılar hiçbir sesli mesajı dinlemeden geçmiş olmayacak.

Geçtiğimiz günlerde de yaptığı güncellemeyle WhatsApp iOS gruplarında sağ en üst köşede artık bir arama butonu eklendi. Bu çağrı butonu ile kolay bir şekilde arkadaşlarınız ile grup şeklinde görüntülü sohbetler başlatabileceksiniz.

Fakat şunu belirtmemiz gerekiyor ki, bulunduğunuz gruptan sadece rehberinize kayıt etmiş olduğunuz arkadaşlarınızla grup halinde görüntülü konuşabileceksiniz.

Söz konusu bu yenilik henüz Android kullanıcıları için ne zaman kullanıma sunulacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.


AndroidSes Kaydı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

31 MART NİYE ÖNEMLİ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı