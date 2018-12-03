Şule Çet'in ölümüyle ilgili kritik gelişme...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili soruşturmayı tamamlayarak hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi. İddianamede, iki sanık için "cinayet", "ırza geçme" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ceza istendi.
Ankara'da bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden Şule Çet'in (23) ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı.
Hazırlanan iddiana mahkemeye gönderildi. İddianamede, iki sanık için 'cinayet', 'ırza geçme' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarından ceza istendi.