Şule Çet'in ölümüyle ilgili kritik gelişme...

Ankara'da bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden Şule Çet'in (23) ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı.



Hazırlanan iddiana mahkemeye gönderildi. İddianamede, iki sanık için 'cinayet', 'ırza geçme' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarından ceza istendi.