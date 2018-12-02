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Niğde'de çığ faciası

Niğde’nin Demirkazık dağında tırmanış sonrası inişe geçerken çığ düşmesi sonucu kaybolan dağcının kimliği belli oldu.

3. Sayfa / 02 Aralık 2018 Pazar 22:40
Niğde'de çığ faciası
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Demirkazık Eznevit mevkinde Mustafa Kemal Karakoç ve Hilal İşcan tırmanışa geçti. İddiaya göre, Mustafa Kemal Karakoç'un üzerine tırmanış sırasında çığ düştü. Diğer dağcı hemen 155 jandarma ekiplerine bilgi verdi. Jandarma hemen Kriz masası kurarak dağcıların bulunduğu bölgeyi tespit etti. Adana'dan gönderilen askeri helikopter Demirkazık dağ evinde bulunan AKUT, UMKE ve JAK ekiplerini alarak bölgeye indirdi.

Kadın dağcı Hilal İşcan'ın beyanına göre arkadaşı Mustafa Kemal Karakoç'u düştüğü bölgede göremediğini söyledi.

Kurtarma ekipleri bölgede dağcı Karakoç'u arama çalışması yapıyor. Çalışmanın sabaha kadar sürmesi bekleniyor.


Kaynak : İHA

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DemirkazıkJandarmaAskeri Helikopter


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