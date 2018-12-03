Nagehan Alçı'dan Kanal D'ye: Yazıklar olsun sana

Ahmet Kural tarafından darp edildiği iddiasıyla savcılığa şikayette bulunan şarkıcı Sıla'nın olaylar yaşandıktan sonra çekildiği belirtilen görüntülerinin yayınlanmasına tepkiler büyüyor.



Şiddet olayından 18 saat sonra çekildiği kaydedilen ve Sıla'nın vücudunda darp izi bulunmadığının ‘kanıtı olması' amacıyla dava dosyasına eklenen görüntülerin, cumartesi akşamı Kanal D Ana Haber Bülteni'nde yayınlanmasını eleştiren Habertürk Gazetesi Yazarı Nagehan Alçı, bugünkü köşe yazısında 'Utanıyorum! Böylesine duyarsız, böylesine cinsiyetçi, böylesine erkek tahakkümüne teslim olmuş bir medya düzeninde yaşamaktan utanıyorum! Hicap duyuyorum! Bu kadın düşmanı düzeni bir de kadın meslektaşlarımın devam ettirmesine, erkek kolonyalizmine kadınların payanda olmalarına isyan ediyorum!' ifadelerini kullandı.



'Kanal D'nin haberinde bunlar Sıla'nın 'Dayak yediğinin ertesi günü çok eğlendiği anlar' olarak sunulan görüntülerin peşine ekleniyor. Yani Sıla'nın darp raporunun düzmece olduğunu ima edip, Ahmet Kural'ın açıklamalarını vererek açıkça bir 'erkek aklama destanı' yazmışlar' diyen Alçı, sunucu Buket Aydın'a da çok sert çıktı.



'GERÇEKTEN ANCHORWOMAN İSE TÜM SORUMLUSU BUKET'



'Utanmayın, bir de 'Esas Ahmet Kural şiddet gördü' deyin de tam olsun! Üstelik bunu bir kadın sunucu yapıyor' diye konuşan Alçı, 'Buket Aydın'ın tavrı beni bir kadın olarak çok üzdü. Bu çirkin 'sözde haber'in yayınlanmasına izin vermemeliydi. O görüntüleri yorumsuz yayınlayabilir ama zaten şiddet görmüş kadını bir kez daha hedef alması kabul edilemez. Eğer Buket gerçekten anchorwoman ise tüm yetki onda demektir. Kadına şiddeti aklayan bu haberin tüm sorumluluğu kendisinde demektir. Tavrını koymalıydı ve 'Bu çirkin haber girmeyecek arkadaşlar' demeliydi' yorumlarında bulundu.



Alçı yazısında, bu görüntülerin aslını Sıla'nın ağzından anlattı.



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Kaynak : Beyaz Gazete Özel