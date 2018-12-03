USD (Alış - Satış) : 5,16 - 5,17 EURO (Alış - Satış) : 5,87 - 5,88

Nagehan Alçı'dan Kanal D'ye: Yazıklar olsun sana

Habertürk Gazetesi Yazarı Nagehan Alçı, Buket Aydın'ın sunduğu Kanal D ana habere isyan etti.

Televizyon / 03 Aralık 2018 Pazartesi 10:55
Nagehan Alçı'dan Kanal D'ye: Yazıklar olsun sana

Ahmet Kural tarafından darp edildiği iddiasıyla savcılığa şikayette bulunan şarkıcı Sıla'nın olaylar yaşandıktan sonra çekildiği belirtilen görüntülerinin yayınlanmasına tepkiler büyüyor.

Şiddet olayından 18 saat sonra çekildiği kaydedilen ve Sıla'nın vücudunda darp izi bulunmadığının ‘kanıtı olması' amacıyla dava dosyasına eklenen görüntülerin, cumartesi akşamı Kanal D Ana Haber Bülteni'nde yayınlanmasını eleştiren Habertürk Gazetesi Yazarı Nagehan Alçı, bugünkü köşe yazısında 'Utanıyorum! Böylesine duyarsız, böylesine cinsiyetçi, böylesine erkek tahakkümüne teslim olmuş bir medya düzeninde yaşamaktan utanıyorum! Hicap duyuyorum! Bu kadın düşmanı düzeni bir de kadın meslektaşlarımın devam ettirmesine, erkek kolonyalizmine kadınların payanda olmalarına isyan ediyorum!' ifadelerini kullandı.

'Kanal D'nin haberinde bunlar Sıla'nın 'Dayak yediğinin ertesi günü çok eğlendiği anlar' olarak sunulan görüntülerin peşine ekleniyor. Yani Sıla'nın darp raporunun düzmece olduğunu ima edip, Ahmet Kural'ın açıklamalarını vererek açıkça bir 'erkek aklama destanı' yazmışlar' diyen Alçı, sunucu Buket Aydın'a da çok sert çıktı.

'GERÇEKTEN ANCHORWOMAN İSE TÜM SORUMLUSU BUKET'

'Utanmayın, bir de 'Esas Ahmet Kural şiddet gördü' deyin de tam olsun! Üstelik bunu bir kadın sunucu yapıyor' diye konuşan Alçı, 'Buket Aydın'ın tavrı beni bir kadın olarak çok üzdü. Bu çirkin 'sözde haber'in yayınlanmasına izin vermemeliydi. O görüntüleri yorumsuz yayınlayabilir ama zaten şiddet görmüş kadını bir kez daha hedef alması kabul edilemez. Eğer Buket gerçekten anchorwoman ise tüm yetki onda demektir. Kadına şiddeti aklayan bu haberin tüm sorumluluğu kendisinde demektir. Tavrını koymalıydı ve 'Bu çirkin haber girmeyecek arkadaşlar' demeliydi' yorumlarında bulundu.

Alçı yazısında, bu görüntülerin aslını Sıla'nın ağzından anlattı.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN!

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Sıla ve Ahmet Kural'a uzlaşmak isteyip istemedikleri sorulacak Sıla ve Ahmet Kural'a uzlaşmak isteyip istemedikleri sorulacak İşte Ahmet Kural'ın ifadesi. O gece Sıla ile aralarında ne geçti? Bir bir anlattı... İşte Ahmet Kural'ın ifadesi. O gece Sıla ile aralarında ne geçti? Bir bir anlattı... Bomba ifade! Ahmet Kural'ın komşusu... Bomba ifade! Ahmet Kural'ın komşusu... Murat Cemcir'den 'Ahmet Kural' paylaşımı Murat Cemcir'den 'Ahmet Kural' paylaşımı Sıla Gençoğlu’nun avukatından flaş açıklama Sıla Gençoğlu’nun avukatından flaş açıklama Ahmet Kural cephesinden bir açıklama daha! Ahmet Kural cephesinden bir açıklama daha! Sıla'dan Ahmet Kural'a Okan Can Yantır itirafı Sıla'dan Ahmet Kural'a Okan Can Yantır itirafı Sıla'dan yeni dilekçe Sıla'dan yeni dilekçe Ahmet Kural ifadeye çağırıldı Ahmet Kural ifadeye çağırıldı Ahmet Kural şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı Ahmet Kural şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı Fatih Altaylı'dan Sıla'ya: Uzak durulacak adam tipiydi anlamamış mıydın! Fatih Altaylı'dan Sıla'ya: Uzak durulacak adam tipiydi anlamamış mıydın! Ahmet Kural'dan ilk açıklama: Sadece kolunu tuttum Ahmet Kural'dan ilk açıklama: Sadece kolunu tuttum Sıla'ya destek yağıyor Sıla'ya destek yağıyor Sıla yaşadığı şiddeti anlattı Sıla yaşadığı şiddeti anlattı Şarkıcı Sıla, Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu Şarkıcı Sıla, Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu

Kanal DSıla GençoğluAhmet KuralNagehan Alçı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

31 MART NİYE ÖNEMLİ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı