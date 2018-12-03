Katar OPEC'den çekildiğini açıkladı

Katar enerji Bakanı, Katar'ın artık Petrol İhrac Eden Ülkeler Teşkilatı (OPEC) içinde yer alamayacağını açıkladı.
Katar, 57 yıldır üyesi bulunduğu OPEC'ten Ocak 2019'da ayrılma kararı aldı.
Katar Enerji Bakanı Saad al-Kaabi yaptığı açıklamada, "OPEC'ten Ocak 2019 itibarıyla çekileceğiz. Kararımızı OPEC'e bu saban ilettik. OPEC üyesi olmayan her ülke gibi tüm taahhütlerimize uymaya devam edeceğiz" dedi.
Al-Kaabi, Katar'ın ayrılmasının OPEC'in petrol üretim kararları üzerinde "küçük" bir etkisi olacağını belirtirken, 57 yıldır üyesi olduğumuz OPEC'ten ayrılmak kolay değil" diye konuştu.