Buket Aydın'dan Nagehan Alçı'ya Sıla yanıtı

1 Aralık Cumartesi günü Kanal D Ana Haber Bülteni'nde yayınlanan Sıla - Ahmet Kural kavgasının bir gün sonrasında çekildiği öne sürülen görüntülerin yer aldığı haberle ilgili gazeteci Nagehan Alçı'nın eleştirilerine Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın'dan cevap geldi.



Aydın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



Kamuoyuna Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp etmesi iddiasıyla yansıyan davanın sadece bir izleyicisiyken adeta bir aktörü haline getirilmeye çalışılmasından çok büyük bir rahatsızlık duyuyorum.



Olay ilk ortaya çıktığında Ahmet Kural'ın Kanal D Haber'e yapmış olduğu açıklamanın ardından tepkilerin odağına oturtulmak istendim. Sonrasında Sıla hanım ile telefonda görüşüp habercilik etiği çerçevesinde bu görüntüyü yayınladığımızı anlattım. Ardından en son bu Cuma günü soruşturma dosyasına giren “olaydan sonra çekildiği iddia edilen görüntüleri” kamuoyuna sunduk.



Sıla hanımın Pazartesi günü gazeteci Nagehan Alçı'ya yaptığı açıklamada da çok net görebileceğiniz gibi görüntülerin olaydan sonra çekildiği doğrudur.



Kanal D Haber'in görüntüyü buzladığı iddia edilmiş. Oysa ki biz soruşturma dosyasındaki halini yayınladık. Yüce adaletin elindeki bir delili alarak herhangi bir buzlama yapmamız ve böyle yayınlamamız söz konusu değildir. Kanal D Haber'in 'anchorwoman'ı olarak bana 'gerçek anchor yok, gerçek anchor değil' diyenlere şu soruyu sorarım: Burada ben tek başıma mı çalışıyorum? Koskoca bir ekip var. Bu görüntü getirilmiş. Ben nasıl, ne gerekçe ile bunu akıştan attırabilirim?



Sıla hanım, görüntülerin olaydan sonra çekildiğini doğruluyor. Görüntü de soruşturma dosyasından alınmış. Bunu yayınlamak haber merkezimizin en doğal hakkıdır ki; tekrar söylüyorum burası benim isteklerime göre yönetilen insanların emeğinin yok sayıldığı bir yer değildir.



Haberi sunarken her hangi bir yorum zaten yapmadım. Bu davada da diğer tüm davalarda olduğu gibi sadece bir haberci hassasiyetindeyim. Kimseyle bir yakınlığım herhangi birini aklama veya yerme çabam yok.



Yargıya intikal etmiş bu konu çözümünü yargıda bulacaktır. Ahmet Kural'ı tanımam, tanısam da savunmazdım. Buradaki sıkıntı haber merkezimizin kararının benim üzerimden sorgulanmasıdır. Bu da iyi niyetin çok dışında bir tutumdur. Haber Emrullah Erdinç'in özel haberidir. Yayınlandığından da en tepeden en aşağıya herkesin haberi vardır. Kanal D Haber'in yönetim anlayışı bu şekildedir. Esasen etik olmayan ise dostluklar ve arkadaşlıklar üzerine bir yönetim tarzını benimsememizin istenmesidir.



