Ahmet Hakan'dan flaş CHP çıkışı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında CHP'nin İstanbul adayının Ekrem İmamoğlu olacağını iddia etti.



Ahmet Hakan'ın yazısındaki o bölüm;



CHP’nin adayı galiba Ekrem İmamoğlu olacak



Üç gündür CHP çevrelerinden şu cümleleri işitiyorum:



CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu olacak.



Kemal Kılıçdaroğlu son kararını verdi.



Ne Muharrem İnce, ne Gürsel Tekin, ne de İlhan Kesici...



Aday kesinlikle Ekrem İmamoğlu...





Kaynak : Beyaz Gazete Özel