Ahmet Hakan'dan flaş CHP çıkışı

Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu kararını verdi deyip o ismi açıkladı...
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında CHP'nin İstanbul adayının Ekrem İmamoğlu olacağını iddia etti.
Ahmet Hakan'ın yazısındaki o bölüm;
CHP’nin adayı galiba Ekrem İmamoğlu olacak
Üç gündür CHP çevrelerinden şu cümleleri işitiyorum:
CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu olacak.
Kemal Kılıçdaroğlu son kararını verdi.
Ne Muharrem İnce, ne Gürsel Tekin, ne de İlhan Kesici...
Aday kesinlikle Ekrem İmamoğlu...
Kaynak : Beyaz Gazete Özel