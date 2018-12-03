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Ahmet Hakan'dan flaş CHP çıkışı

Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu kararını verdi deyip o ismi açıkladı...

Televizyon / 03 Aralık 2018 Pazartesi 10:28
Ahmet Hakan'dan flaş CHP çıkışı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında CHP'nin İstanbul adayının Ekrem İmamoğlu olacağını iddia etti.

Ahmet Hakan'ın yazısındaki o bölüm;

CHP’nin adayı galiba Ekrem İmamoğlu olacak

Üç gündür CHP çevrelerinden şu cümleleri işitiyorum:

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu olacak.

Kemal Kılıçdaroğlu son kararını verdi.

Ne Muharrem İnce, ne Gürsel Tekin, ne de İlhan Kesici...

Aday kesinlikle Ekrem İmamoğlu...


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Gürsel TekinMuharrem İnceİlhan KesiciAhmet Hakan Coşkun


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