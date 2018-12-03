USD (Alış - Satış) : 5,16 - 5,17 EURO (Alış - Satış) : 5,87 - 5,88

ABD'lilere terör örgütü PKK'yı anlatan sergi

ABD’nin Phoenix Arizona şehrinde, terör örgütü PKK/YPG konusunda Amerikalıları bilgilendirmek için sokak sergisi açıldı.

Dünya / 03 Aralık 2018 Pazartesi 10:44
ABD'lilere terör örgütü PKK'yı anlatan sergi

Türk Amerikan Güvenlik Vakfı (TASFO) tarafından organize edilen sergide, PKK ile YPG’nin ayrı değil aynı örgüt olduğunun vurgusu yapılırken, terör örgütünün bölgedeki eylemleri ile ilgili bilgi paylaşıldı.

Paylaşılan fotoğraf ve belgelerin arasında yer alan ABD Senatörü Lindsey Graham’ın YPG’nin Suriye’de kullanılmasının ortaya çıkardığı problemleri ve Türkiye’nin bu konudaki duruşunu destekleyen konuşmasına ait poster en çok ilgi çekenlerden biri oldu.

TASFO’nun kurucusu Fatih Özonur, “Türkiye’yi ve bölgenin gerçeklerini anlatmak yurt dışında yaşayan tüm Türklerin görevidir, bizler kendimizi ve sorunları anlatmak konusunda daha aktif olmalıyız” diyerek, Amerikalıların konu hakkında yeterli ve doğru bilgiye sahip olmadığını ifade etti.

Sergiyi gezen Amerikalıların birçoğu ise sergide birçok konuda bilgilendiklerini, özellikle çocukların teröristler tarafından kandırılması ile bunları yapan teröristler ile Amerika’nın iş birliği yapmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdiler. Phoenix’in en merkezi yerlerinden biri olan Cesar Chavez Memmorial Plaza’da açılan sergi gün içerisinde yüzlerce Amerikalı tarafından gezildi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

ChavezCesarTeröristler


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

31 MART NİYE ÖNEMLİ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı