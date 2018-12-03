ABD'lilere terör örgütü PKK'yı anlatan sergi

Türk Amerikan Güvenlik Vakfı (TASFO) tarafından organize edilen sergide, PKK ile YPG’nin ayrı değil aynı örgüt olduğunun vurgusu yapılırken, terör örgütünün bölgedeki eylemleri ile ilgili bilgi paylaşıldı.



Paylaşılan fotoğraf ve belgelerin arasında yer alan ABD Senatörü Lindsey Graham’ın YPG’nin Suriye’de kullanılmasının ortaya çıkardığı problemleri ve Türkiye’nin bu konudaki duruşunu destekleyen konuşmasına ait poster en çok ilgi çekenlerden biri oldu.



TASFO’nun kurucusu Fatih Özonur, “Türkiye’yi ve bölgenin gerçeklerini anlatmak yurt dışında yaşayan tüm Türklerin görevidir, bizler kendimizi ve sorunları anlatmak konusunda daha aktif olmalıyız” diyerek, Amerikalıların konu hakkında yeterli ve doğru bilgiye sahip olmadığını ifade etti.



Sergiyi gezen Amerikalıların birçoğu ise sergide birçok konuda bilgilendiklerini, özellikle çocukların teröristler tarafından kandırılması ile bunları yapan teröristler ile Amerika’nın iş birliği yapmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdiler. Phoenix’in en merkezi yerlerinden biri olan Cesar Chavez Memmorial Plaza’da açılan sergi gün içerisinde yüzlerce Amerikalı tarafından gezildi. Kaynak : İHA

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