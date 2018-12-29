USD (Alış - Satış) : 5,26 - 5,27 EURO (Alış - Satış) : 6,03 - 6,04

Sahte polis adliyede kıskıvrak yakalandı

Bakırköy Adliyesine polis kıyafeti ve çakarlı aracıyla giren sahte polis adliyenin emniyet birimi tarafından yakalandı.

3. Sayfa / 29 Aralık 2018 Cumartesi 10:19
Sahte polis adliyede kıskıvrak yakalandı
Video için tıklayın

Polis gibi davranıp, polis kıyafetleri giyerek Bakırköy Adliyesine giren E.Ş. (37) ve yanında bulunan S.T. şüpheli davranışlarının fark edilmesi sonucu kıskıvrak yakalandı.

Koruma Şube Müdürlüğünde görev yaptığını söyleyen ve sahte kimliği ile kurusıkı tabancası olan şahsın davranışlarından şüphelenen adliye polisleri, E.Ş.'nin polis kartını istedi. Kartın sahte olmasının anlaşılmasının ardından E.Ş. ekipler tarafından gözaltına alındı.

E.Ş. emniyet sorgusunda, polis üniformasını Şirinevler'de bulunan polis malzemeleri satan bir yerden aldığını, eskiden Bayrampaşa'da manavlık yaptığını söyledi.

Şahıs adliye polisleri tarafından sorgusunun yapılması için Kartaltepe Karakoluna gönderildi.

Şüphelinin üzerinde emniyette, polis amblemli iki adet kartvizit, Polis Emeklileri Yardımlaşma Derneği Üye Kimlik Kartı, Emniyet ve Huzur Polis Gazetesi Tanıtım Kartı, kurusıkı tabanca ve balistik yelek ele geçirildi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

PolisKurusıkı TabancaBalistikPolis GazetesiKimlik Kartı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı