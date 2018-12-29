Rusya'daki kritik toplantı sona erdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Rusyalı mevkidaşları ile Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleştirdikleri heyetler arası görüşme sona erdi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren toplantıda Suriye’de yaşanan son olaylar ele alındı.



Toplantı öncesi basına açıklama yapan taraflar görüşmenin gündemi hakkında bilgi verdi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu İdlip’te oluşturulan silahsızlandırılmış bölgeyi ve Fırat’ın doğusunda yaşanan gelişmeleri ele alacaklarını kaydetti.



Şoygu, "İdlib’te oluşturulan silahsızlanma bölgesinin durumunu bir kez daha tartışma fırsatına sahip olacağız. Ayrıca, İstanbul’da imzaladığımız anlaşmaların uygulanması, bundan sonra yapılan çalışmaların yanı sıra Orta Doğu ile ilgili her şeyden bahsedeceğiz" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Rusya ve Türkiye’nin Suriye’deki teröristlerin imha edilmesi konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.



Kaynak : İHA

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