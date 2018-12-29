USD (Alış - Satış) : 5,26 - 5,27 EURO (Alış - Satış) : 6,03 - 6,04

OHAL Komisyonu 50 bin 300 başvuruyu karara bağladı

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, bir yıl içerisinde 3 bin 700 kabul, 46 bin 600'ü ret olmak üzere 50 bin 300 başvuruyu sonuçlandırdı.

Güncel / 29 Aralık 2018 Cumartesi 09:33
OHAL Komisyonu 50 bin 300 başvuruyu karara bağladı

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, bir yıl içerisinde 3 bin 700 kabul, 46 bin 600'ü ret olmak üzere 50 bin 300 başvuruyu karara bağladı.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, kurumlardan intikal eden personel ve mahkeme dosyaları, eski başvurularla birlikte 451 bin evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlandı.

Komisyon, OHAL kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 125 bin 678'i kamu görevinden çıkarma olmak üzere 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirdi. Bugün itibarıyla komisyona yapılan başvuru sayısı 125 bin 600 olurken, incelemesi devam eden müracaat sayısı ise 75 bin 300 olarak belirlendi.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik 22 Aralık 2017'den itibaren karar vermeye başladı.

Buna göre, Komisyon, bugün itibarıyla 3 bin 700 kabul, 46 bin 600'ü ret olmak üzere 50 bin 300 başvuruyu karara bağladı. Böylece komisyon bir yıl içerisinde başvuruların yüzde 40'ını karara bağlamış oldu.

Ayrıca Komisyon görev kapsamına girmeyen 2 bin 400 başvuru hakkında da ön inceleme kararı verdi.

Komisyon kararları bildirilmek üzere, kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edilirken, başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi ise en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca gerçekleştirilecek.

Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecek.

Başvuranlar, Komisyonun internet adresindeki 'OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi' uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safhalarını ve kararın kabul veya reddine ilişkin bilgi edinebilecek.

Komisyon tarafından haftada bin 200 civarında başvuru hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar veriliyor. Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

Olağanüstü HalYükseköğretim KuruluGerekçeli KararKanun Hükmünde Kararname


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı