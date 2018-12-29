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Kızılırmak buz tuttu

Sivas’ta hissedilir hava sıcaklığı-20 dereceye kadar düşerken Kızılırmak’ta buz adacıkları oluştu.

Yaşam / 29 Aralık 2018 Cumartesi 10:50
Kızılırmak buz tuttu
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Sivas’ta hissedilir hava sıcaklığı -20 dereceye düşerken kent adeta buz tuttu. Yollar, ağaçlar ve bitkiler buz tutarken Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak’ta buz adacıkları oluştu. Suda buz adacıkları oluşmasına rağmen havanın sudan daha soğuk olması nedeniyle nehrin üzeri buharla kaplandı. Ağaçlarda oluşan kırağı ile ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. İş ve eğitim için evlerinden çıkmak zorunda kalanlar otobüs beklerken zor anlar yaşadı. Çok üşüdüklerini, havanın çok soğuk olduğunu belirttiler. Araçları ile trafiğe çıkmak isteyen sürücüler araçlarını çalıştırmakta zorlandı. Buz tutan otomobil camlarını kazımak zorunda kaldılar. Bazı sürücüler ise araçlarının donan kapılarını açamadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre Sivas’ta soğuk havanın yeni yılın ilk haftasında da etkili olması bekleniyor. Kaynak : İHA

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